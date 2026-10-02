Podrška Kovačici: Maja Gojković najavila velike projekte

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički sastao se sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković kako bi dogovorio snažnu finansijsku i logističku podršku pokrajine za kapitalne opštinske projekte u 2027. godini.

Visoki sastanak, koji je održan u kabinetu predsednika Opštine, bio je fokusiran na strateški razvoj ove južnobanatske opštine, sa posebnim akcentom na unapređenje oblasti kulture i turizma. Radnom sastanku je prisustvovala i direktorka čuvene Galerije naivne umetnosti Sanja Stvorec.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković izrazila je čvrsto uverenje da će pokrajina u nastupajućoj 2027. godini dodatno pojačati budžetska izdvajanja i pružiti još snažniju podršku rukovodstvu Kovačice u sprovođenju najvažnijih projekata od javnog značaja.

Zajednički prioriteti za bolji život građana

Rukovodstvo Kovačice u podršci viših nivoa vlasti vidi jasan dokaz da se lokalnom samoupravom upravlja odgovorno, domaćinski i sa jasnom vizijom napretka. Predsednik opštine Petar Višnjički naglasio je da je ova poseta i zvanična potvrda da je opština Kovačica opravdala ukazano poverenje Pokrajinske vlade.

„Za nas je od izuzetnog značaja to što prepoznajemo zajedničke prioritete i što imamo pouzdanog partnera u Pokrajinskoj vladi. Nastavićemo da predano radimo na projektima koji direktno doprinose razvoju naše opštine i primetnom poboljšanju kvaliteta života svih njenih građana“, poručio je nakon sastanka Petar Višnjički.

Poseban fokus na svetski brend kovačičke naive

Prisustvo direktorke Galerije naivne umetnosti Sanje Stvorec na ovom sastanku jasno ukazuje da će kulturni turizam i jedinstveni brend kovačičke naive biti u samom vrhu prioriteta finansiranja za 2027. godinu.

Zajednički rad pokrajinskih i lokalnih organa obezbediće stabilnost i kontinuitet u realizaciji projekata, čime će Kovačica učvrstiti svoju poziciju na kulturnoj i privrednoj mapi Vojvodine.

(Pančevac)