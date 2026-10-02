Podrška Kovačici: Maja Gojković najavila velike projekte
02:05
02.10.2026
Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički sastao se sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković kako bi dogovorio snažnu finansijsku i logističku podršku pokrajine za kapitalne opštinske projekte u 2027. godini.
Visoki sastanak, koji je održan u kabinetu predsednika Opštine, bio je fokusiran na strateški razvoj ove južnobanatske opštine, sa posebnim akcentom na unapređenje oblasti kulture i turizma. Radnom sastanku je prisustvovala i direktorka čuvene Galerije naivne umetnosti Sanja Stvorec.
Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković izrazila je čvrsto uverenje da će pokrajina u nastupajućoj 2027. godini dodatno pojačati budžetska izdvajanja i pružiti još snažniju podršku rukovodstvu Kovačice u sprovođenju najvažnijih projekata od javnog značaja.
Zajednički prioriteti za bolji život građana
Rukovodstvo Kovačice u podršci viših nivoa vlasti vidi jasan dokaz da se lokalnom samoupravom upravlja odgovorno, domaćinski i sa jasnom vizijom napretka. Predsednik opštine Petar Višnjički naglasio je da je ova poseta i zvanična potvrda da je opština Kovačica opravdala ukazano poverenje Pokrajinske vlade.
„Za nas je od izuzetnog značaja to što prepoznajemo zajedničke prioritete i što imamo pouzdanog partnera u Pokrajinskoj vladi. Nastavićemo da predano radimo na projektima koji direktno doprinose razvoju naše opštine i primetnom poboljšanju kvaliteta života svih njenih građana“, poručio je nakon sastanka Petar Višnjički.
(Pančevac)