Uspešna akcija na Paliluli: Neutralisana bomba u Poenkareovoj

Zaostala aviobomba iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu, uspešno je danas neutralisana i uništena uz primenu maksimalnih mera bezbednosti, javlja reporterka RTS-a.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije (SVS) MUP-a Srbije izveli su visokorizičnu akciju na samom terenu. Zbog specifičnosti situacije i bezbednosnih protokola, bomba je uništena na licu mesta, a akciji je prethodila hitna evakuacija stanara iz okolnih zgrada i ulica kako bi se potpuno eliminisao rizik po građane.

Operaciju su iz Operativnog centra SVS uživo pratili potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, kao i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.

Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji nadležnih službi, teren je uspešno obezbeđen, a opasnost koja je pretila u ovom delu Palilule potpuno je otklonjena. Saobraćaj i svakodnevni život u ovom kvartu se nakon uspešno završene akcije postepeno vraćaju u normalu.