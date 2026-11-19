U Galeriji naivne umetnosti u Kovačici otvorena je samostalna izložba slika naivnog slikara Pavela Cicke, povodom njegovog 65. rođendana.

O njegovom umetničkom stvaralaštvu i karakteristikama likovnog izraza govorili su predstavnici umetničkog i kulturnog života Kovačice, a svečanost otvaranja upotpunjena je muzičkim programom.

Posetioci će imati priliku da pogledaju ovu izložbu do 12. decembra i upoznaju se sa stvaralaštvom slikara Pavela Cicke, dugogodišnjeg člana Galerije naivne umetnosti.

(RTV Kovačica)