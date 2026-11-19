Skupština Srbije nastaviće danas od deset časova konstitutivnu sednicu u novom sazivu, a na dnevnom redu je i dalje izbor predsednika parlamenta, nakon dvodnevne rasprave u kojoj je najduže učestvovao doskorašnji predsednik države Aleksandar Vučić, govoreći uglavnom o temama van dnevnog reda, koje su poslanici Studentske liste pretežno ignorisali.

Kandidat Studentske liste za predsednika Skupštine Srbije je docent Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Aleksandar Čupić, a kandidat grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ je matematičar i univerzitetski profesor Stojan Radenović iz Srpske napredne stranke, koji i predsedava sednicom kao najstariji poslanik.

Poslanik Studentske liste Jugoslav Gašić najavio je da poslanici nove skupštinske većine odustaju od svih predloženih govornika u raspravi kako bi ubrzali proces izbora predsednika.

Šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Aleksandar Vučić najavio je da će do 13 časova „završiti sve svoje“.

Poslanici lista nacionalnih manjina, kojih je sedam od ukupno 250 poslanika u parlamentu, najavili su podršku izboru Čupića za predsednika parlamenta.

Poslanici lista nacionalnih manjina ujedno su tražili promenu Poslovnika o radu Skupštine Srbije kako bi im se omogućilo da formiraju poslanički klub sa tri poslanika, umesto sa pet, kako je sadašnjim pravilima propisano.

(Agencija)