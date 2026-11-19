Muzička škola „Jovan Bandur“ polovinom decembra održaće dva novogodišnja koncerta u dvorani Kulturnog centra Pančevo. Koncerti će biti održani 15. decembra od 18 i 19 sati i 30 minuta, humanitarnog su karaktera za prikupljanje sredstava za kupovinu novog klavira.

Učenici Muzičke škole „Jovan Bandur“ u saradnji sa profesorima tradicionalno krajem prvog polugodišta, a pred novogodišnje praznike, održaće koncert. Ove godine odlučili su da 15. decembra u dvorani Kultnog centra Pančevo održe dva koncerta, od 18 i 19 sati i 30 minuta, najavila je pomoćnik direktora Muzičke škole „Jovan Bandur“ Dragana Tadić.

„U kulturnom centru 15. decembra biće veliki novogodišnji koncert, odnosno dva koncerta. Oba će biti humanitarnog karaktera, gde nastavljamo akciju prikupljanja sredstava za kupuvinu novog koncertnog klavira, tako da pozivamo ljude da dođu, uživaju i podrže naše učenike“, rekla je ona, prenosi RTV Pančevo.

Publika će biti u prilici da uživa u nastupima svih učenika Muzičke škole, najavljuje Dragana Tadić. Za decu koja su tek upisala Muzičku školu ovo će biti prilika da po prvi put stanu pred publiku i pokažu šta su naučila, dodala je Tadić.

„Na velikom novogodišnjem koncertu nastupaju naši veliki ansambli, tako da očekuje nas veliki simfonijski orkestar srednje škole, gudački orkestar osnovne škole, orkestar gitara, duvački orkestar, orkestar harmonika. Na novogodišnjem koncertu nastupaju naš pripremni razred i njima se uvek radujemo, oni su uvek na početku najslađi i pozivamo ljude da dođu i da ih slušaju“, navela je Dragana.

Osim tradicionalnih novogodišnjih koncerata, u Muzičkoj školi najavlju da će do kraja prvog polugodišta biti održan još jedan javni čas učenika. Već 23. novembra tamburaški orkestar Muzičke škole održaće koncert u dvorani Kultrnog centra u Pančevu sa početkom u 19 sati i 30 minuta, a sredstva od koncerta biće namenjena za kupovinu klavira za školu.

(RTV Pančevo)