Pančevac, Kačarevac – fotograf Milovan Miki Ćirovski upisao se u red francuskih vitezova umetnosti i književnosti. Orden umetnosti i književnosti (Chevalier des arts et des lettres) ima tri stepena, pored viteza, i oficira i komandira. Francusko ministarstvo kulture dodeljuje ga od 1957. Godine „pojedincima koji su se istakli svojim stvaralačkim radom u oblasti umetnosti ili književnosti, odnosno svojim doprinosom promovisanju umetnosti i književnosti u Francuskoj i širom sveta”.

Na veb-sajtu Ministarstva kulture navodi se da se „Orden Svetog Mihaila (1469–1830) može smatrati prethodnikom Ordena umetnosti i književnosti. Prvobitno namenjen aristokratiji, tokom 17. i 18. veka prerastao je u orden za civilne zasluge, kojim su odlikovani brojni umetnici, arhitekte, kolekcionari i književnici”. Prema rečima Andrea Malroa, „cenjen i priželjkivan među umetnicima, piscima i stvaraocima”. A ni Ćirovski nije krio ponos zbog ovog visokog priznanja.

– Nakon nekoliko decenija predanog rada i posvećenosti kulturi i novinarstvu, a posebno razvoju francusko-srpskih kulturnih odnosa, ovo odlikovanje je pre svega priznanje mojoj karijeri, stvaralaštvu i postignućima. Povrh toga, verujem da ono mladima treba da služi kao potvrda uverenja da talenat, čestitost i marljivost jesu jedini put ka podvigu. Veliko hvala svima koji su me pratili, podržavali i inspirisali tokom ovih godina. Nosim ovu medalju i u vaše ime – izjaivo je Ćirovski kada je saznao da mu je ovo priznanje dodeljeno.

Datum dodele ordena biće naknadno objavljen.

(Pančevac / N. S.)

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