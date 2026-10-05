Vučić: Peti oktobar doneo stratešku i suštinsku katastrofu srpskom narodu

BEOGRAD – Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da su pre 26 godina počeli mnogi eksperimenti na srpskom narodu, navodeći da je 5. oktobar bio revolucija, delom uvezena i plaćena spolja, koja je, kako je rekao, donela u prvom momentu određeni boljitak i otvaranje zemlje prema svetu, ali je, s druge strane, donela stratešku i suštinsku katastrofu narodu.

“Dovoljno je samo da kažem da su albanski teroristi, braća Mazreku, pušteni na slobodu, Kurti zajedno sa njima. Braća Mazreku su direktno učestvovali u klanju i ubijanju Srba u Klečki, žena i dece. Pušteni su samo zato što je to bio politički dogovor novouspostavljene elite, za koju nismo znali ni ko će kako da vlada, ni ko će da bude premijer, ni ko će da budu ministri i tako nam se i vratilo“, rekao je Vučić u obraćanju na TikToku, na putu ka Bavaništu i naveo da nastavlja obilazak Južnobačkog okruga.

Vučić je rekao da su posle petooktobarskih promena usledili nemiri, progon i pogrom srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, uglavnom bez reakcije Beograda, a nakon toga i pripreme za otcepljenje Crne Gore.

“Baš onako kako je (Goran) Svilanović to rekao: ‘svi smo morali, koji smo uzeli pare da bismo rušili Miloševića, da prihvatimo unapred da će Crna Gora da ode, zato što je to bio ‘conditio sine qua non za otcepljenje Kosova“’, kazao je Vučić.

Dodao je nakon toga došlo do samoproglašene nezavisnosti od strane prištinskih vlasti navodeći da je 85 zemalja odmah priznalo takozvanu i protivpravnu nezavisnost.

Vučić je rekao da je Srbija bila ekonomski razorena i uništena, da je 500.000 ljudi ostalo bez radnih mesta, sa visokom stopom javnog duga i istovremeno bez ikakve industrijske podrške koja bi mogla da ljude oporavi.

“Danas u dosovskim medijima, studentskim medijima, isto mu dođe, kažu da se čeka pobeda nad Vučićem, pošto će to valjda da bude novi 5. oktobar. I to kažu Đilas, Živković, Nenad Čanak… Čini mi se da to što se nadvija nad Srbijom nije onako naivno kako bi to želeli da predstave njihovi propagandisti. Ovde se radi o ozbiljnim stvarima za našu zemlju, nasilje je važna tema, nije to samo kroz činjenicu da neko pesnicom nokautira jednu ženu, sva je suština toga da neki ljudi nisu našli našli za shodno da kažu ‘izvinite’ i da nijedna žena na toj strani nije rekla da je to strašno što se dogodilo i nije stala na stranu Ljiljane Cvjetković“, rekao je Vučić.

Istakao je da će, ako njegovi politički protivnici pobede, Vojvodina vratiti svoj, u prvom koraku značajan autonomni status, i da će se polako, ali sigurno udaljavati od Srbije.

„Kosovo i Metohija, kako njihov ideolog Aida Ćorović kaže, je za njih završena priča, a genocidni narod postaćemo i zvanično, jer ćemo sebe na takav način da odredimo“, rekao je Vučić.

Naveo je da ne želi da plaši nikoga u Srbiji ovim temama, ali da značajan deo ljudi u Srbiji to želi i misli da je to prava politika.

Istakao je da ko god napravi srpski film koji je patriotski i nije izrazito antisrpski, taj mora da bude razapet.

„Uostalom, to je primetio čak i Siniša Kovačević. Možda to ima većinu u Srbiji, možda će ljudi da dobiju većinu na svemu tome. Samo je važno da ljudi znaju da je baš to ono za šta glasaju. Da ne bude posle ‘nismo znali, bili smo prevareni“, rekao je Vučić.

Naveo je da su neki njegovi prijatelji rekli da su bili 5. oktobra prevareni i ukazao da je važno da građani razmisle za šta glasaju.

„Ne morate da budete preterano analitični, dovoljno je samo da sagledate činjenice. Ako samo vidite ko je iz okruženja, na strani tzv. studenata, jer studenata tamo nema. Podržava ih Aljbin Kurti lično, rekao da ih podržava, i da čeka normalnu Srbiju i pobedu studentske liste. To je rekao Aljbin Kurti lično, na konferenciji za novinare sa Andrejom Plenkovićem. Ima još veći dokaz i od njegovih reči, to su njegova dela, a njegova dela su Nenad Rašić, plaćanje, podmićivanje ljudi da glasaju za studentsku listu“, rekao je Vučić.

Dodao je da ih ne podržava samo Aljbin Kurti, već i Milo Đukanović.

„Zato (Ilija) Srdanović ne sme na TV duel, zato što zna šta ja znam. Zato što dobro zna sa kim iz okruženja Đukanovića je imao najbliži mogući kontakt. I to je ključni razlog. Drugi razlog je taj što ignoriše narod i potcenjuje narod“, rekao je Vučić.

Naveo je da od Studentske liste sve može da se čuje, samo ne program.

„Sve im je bukvalno laž. Hiljadu stvari možete da čujete, ali program ne možete da čujete. Nikad ništa ne možete da čujete, suštine nigde. Stvarne politike, stvarnog programa nigde“, rekao je Vučić.

Vučić se osvnuo i na blokade fakulteta u Srbiji i istakao da ukoliko lista čiji je nosilac pobedi na izborima, neće dozovliti da se od fakulteta i škola prave odbori za stranke.

„To ćemo jednom zauvek da ukinemo. Škole će biti škole za našu decu, fakulteti će biti fakulteti, da naši studenti uče. Oni koji hoće da uče. Oni koji hoće da se bave politikom, neka idu gde god drugo hoće, ali na tim mestima neće moći da budu“, rekao je Vučić.

Dodao je da je ovo njegovo izborno obećanje.

„Ako žele da glasaju za red, za uređenu državu, za marljivost svojih predstavnika, onda mogu da glasaju za Ujedinjenu Srbiju. Ako hoće da glasaju za lenjost, za fakultete i škole kao odbore političkih stranaka, ako hoće da glasaju za uništavanje budućnosti naše dece, onda ja ću to takođe da prihvatim i da čestitam bez ikakvih problema“, rekao je Vučić.

Istakao je da je za njega jedno od najvažnijih pitanja u budućnosti da se školstvo vrati u normalno stanje navodeći da će biti mnogo muka da se u budućnosti školstvo unapredi i da bude neuporedivo bolje nego što je bilo ranije i nego što je danas.

Čestitao je svima u Republici Srpskoj koji su pobedili na jučerašnjim izborima.

„Posebno čestitam Željki Cvijanović i Savi Miniću na izboru za srpskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine i za predsednika Republike Srpske. Čestitke Miloradu Dodiku na ubedljivoj pobedi njegove partije i sve najbolje želim našem narodu i našim ljudima u Republici Srpskoj“, rekao je Vučić.

(RTV/Tanjug)