Dnevni horoskop za 18. novembar vezano za zdravlje, posao i ljubav

Ovan

Posao: Dan donosi pojačanu komunikaciju, ali i mogućnost nesporazuma, pa proveravajte informacije dvaput. Mogli biste da se suočite s odlaganjem jednog sastanka ili dobijanjem pogrešne instrukcije. Ipak, kraj dana biće produktivniji – uspećete da završite nešto što vas je mučilo već danima.

Ljubav: Oni u vezama imaće potrebu za otvorenijim razgovorom, ali partner danas može biti osetljiviji nego inače. Ako birate reči, dan donosi smirenje situacije. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom koju već poznaju ili započeti dopisivanje koje im vraća osmeh na lice. Moguće je i neočekivano interesovanje od nekoga ko vas pomno posmatra.

Zdravlje: Osetljivi glava i vrat. Izbegavajte stresne razgovore.

Bik

Posao: Imaćete utisak da vas drugi usporavaju, ali vaš pristup ostaće stabilan i efikasan. Dan je dobar za rešavanje administracije ili za povratak projektu koji ste zapostavili. Popodne donosi informaciju koja vam pomaže da rešite neku finansijsku nedoumicu.

Ljubav: Oni u vezama mogu očekivati miran dan, ali moguće je da partner traži dodatno razumevanje ili objašnjenje nečega što je ostalo nedorečeno. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu kroz svakodnevne obaveze – neko deluje pouzdano, smireno i ima finu pozitivnu energiju.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Blizanci

Posao: Retrogradni Merkur u vašem području donosi zbrku u komunikaciji, pa budite posebno precizni. Moguće je da ćete morati da se vraćate na ranije odluke ili da ispravljate tuđe greške. U drugom delu dana otvara vam se prilika za važan razgovor koji ste dugo odlagali.

Ljubav: Oni u vezama danas mogu imati iskren razgovor koji vodi ka boljem razumevanju. Partner može pokazati više strpljenja nego ranije. Slobodni bi mogli započeti zanimljivu komunikaciju sa osobom koja ih mentalno intrigira – razgovor može teći lako i spontano, a privlačnost rasti.

Zdravlje: Mentalni umor. Prijala bi vam fizička aktivnost.

Rak

Posao: Dan počinje usporeno, a osećaj zamora može uticati na koncentraciju. Najbolje ćete funkcionisati kada radite sami, bez previše distrakcija. Popodne donosi mogućnost rešavanja nečeg što vas je emotivno opterećivalo u vezi sa poslom.

Ljubav: Oni u vezama mogu imati potrebu za više nežnosti i smirenja, a partner će to danas veoma dobro da razume. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti ili osetiti simpatiju prema nekome koga su već ranije primetili. Dani donosi tiho, ali prijatno emotivno buđenje.

Zdravlje: Osetljiva probava. Izbegavajte tešku hranu.

Lav

Posao: Bićete energični, ali i impulsivni, pa pazite da ne donosite odluke na brzinu. Neko iz vašeg okruženja može vas iznenaditi promenom plana. Najbolji deo dana je popodne, kada uspevate da završite nešto što drugi nisu uspeli.

Ljubav: Oni u vezama ulaze u fazu pojačane strasti, ali i povećane potrebe da partner razume vaše želje. Slobodni bi mogli privući osobu koja reaguje na vašu energiju – ili preko društvenih mreža, ili u kratkom ali intenzivnom susretu.

Zdravlje: Potreba za kretanjem. Imate previše energije koju treba isprazniti.

Devica

Posao: Dan donosi sitne tehničke probleme ili nejasnoće u komunikaciji. Ipak, vaša pažnja prema detaljima spasiće situaciju. Dobar je trenutak da reorganizujete planove i vratite se nečemu što dugo stoji.

Ljubav: Oni u vezama mogu voditi konstruktivan razgovor o nečemu što vas oboje muči. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt s osobom koja im je ranije privukla pažnju – komunikacija možda bude išla sporije, ali kvalitetnije.

Zdravlje: Napetost u stomaku zbog briga. Potrebno vam je opuštanje.

Vaga

Posao: Mogli biste osećati da se sve dešava sporije nego što bi trebalo. Popodne vas vodi u bolji fokus i završavanje nekog važnog zadatka.

Ljubav: Oni u vezama mogu osećati pojačane emocije, ali će uspeti da postignu sklad. Slobodni mogu započeti razgovor s nekim ko im je već neko vreme zanimljiv – moguće preko društvenih mreža. Jedna poruka može vam izmamiti osmeh.

Zdravlje: Osetljiv donji deo leđa. Lagana šetnja vam može pomoći.

Škorpija

Posao: Bićete fokusirani i efikasni. Dan je idealan za rešavanje obaveza koje zahtevaju ozbiljnost i duboko razmišljanje. Moguće je da vam neko poveri važan zadatak. Izbegavajte impulsivne reakcije u prvoj polovini dana.

Ljubav: Oni u vezama osećađe pojačanu privlačnost i potrebu za emotivnom sigurnošću. Partner će vam danas posebno prijati. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja deluje misteriozno i magnetski privlačno.

Zdravlje: Nervna napetost. Potrebna vam je tišina i odmor.

Strelac

Posao: Moguća je zbrka oko informacija, ali i vraćanje na stare ideje koje sada mogu dobiti novu vrednost. Budite pažljivi sa rokovima i proveravajte sve što potpisujete.

Ljubav: Oni u vezama mogu voditi iskren razgovor, ali uz potrebu da partner pruži više razumevanja. Slobodni bi mogli započeti kontakt sa osobom koja ima vedru energiju i vrlo vas je zainteresovala.

Zdravlje: Umor nogu, kukova, napetost. Prijalo bi vam istezanje.

Jarac

Posao: Dan donosi mnogo obaveza, ali i solidne rezultate. Mogući su tehnički problemi ili odlaganja, ali ništa što vas može ozbiljno poremetiti. Popodne je posebno dobro za rešavanje finansijskih pitanja.

Ljubav: Oni u vezama danas mogu imati razgovor o zajedničkim obavezama ili planovima za budućnost. Slobodni bi mogli upoznati osobu kroz posao ili neki praktičan zadatak, sve deluje ozbiljno i stabilno.

Zdravlje: Osetljiv vrat i ramena. Potrebno vam je malo opuštanja.

Vodolija

Posao: Neka situacija iz prošlosti može se vratiti i zahtevati vašu intervenciju. Dan traži fleksibilnost i brze reakcije. Nemojte se nervirati zbog promena planova – ovo je prolazno. Popodne donosi bolje raspoloženje.

Ljubav: Oni u vezama imaju potrebu za iskrenom komunikacijom i rešavanjem nečega što se dugo vuče. Slobodni mogu započeti živu komunikaciju sa osobom koja im prati ritam, ili pak dobiti neočekivanu poruku koja pokreće emocije.

Zdravlje: Osetljiv nervni sistem. Potreban vam je mentalni odmor.

Ribe

Posao: Sedite i radite mirno – današnji dan nije za žurbu. Moguće su sitne greške, pa je važno da proverite sve što radite. Popodne donosi olakšanje kroz rešavanje nekog papirološkog ili finansijskog pitanja.

Ljubav: Oni u vezama osećaće potrebu za mirom i emotivnom sigurnošću i partner će vas podržati. Slobodni bi mogli razmišljati o nekoj staroj simpatiji ili obnoviti kontakt koji je bio prekinut.

Zdravlje: Umor, pad energije. Potrebno vam je više odmora.

