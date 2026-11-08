Jutro hladno sa slabim mrazem, posle podne naoblačenje

Najniža temperatura od -5 do 1 stepen, a najviša od 9 do 13 stepeni.

Ujutru hladno mestimično sa slabim mrazem, a u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama i sa maglom ili niskom oblačnošću, koja se ponegde može zadržati i pre podne.

U prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne i uveče sa jugozapada naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, na području Braničeva povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 1 stepen, a najviša od 9 do 13 stepeni.

Zatim umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a od utorka, 10. novembra, i toplije uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura. U petak, 13. novembra, u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar, a za vikend, 14. i 15. novembra, skretanje vetra na severozapadni pravac i pad temperature.

(Pančevac)