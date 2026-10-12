Ubedljiva pobeda Železničara protiv Zemuna: Sledeći izazov Partizan

Tim iz Pančeva sada očekuje veliki izazov, pošto će u narednom kolu ugostiti Partizan.

Železničar je nastavio da potvrđuje da nije slučajno u vrhu Superlige Srbije. Posle pobede nad Čukaričkim, ekipa Radomira Kokovića rutinski je savladala i Zemun rezultatom 3:0 na Ubu i tako upisala prvi gostujući trijumf u aktuelnom prvenstvu. Sa nova tri boda Pančevci su napravili još jedan korak ka samom vrhu tabele i sada su četvrti na tabeli. Golove za Železničar dali su: Pedro u 45, Plavšić u 56. i Anke u 73. minutu, prenosi RTV Pančevo.

Dok je Železničar nastavio da gradi pobednički niz, Zemun je ostao bez odgovora na sve konkretniju i organizovaniju igru rivala. Domaćin je uspevao da odoleva tokom većeg dela prvog poluvremena, ali je u završnici ipak poklekao.

Kada se činilo da će se na odmor otići bez golova, Simao Pedro je u 45. minutu pronašao put do mreže i doneo Pančevcima dragocenu prednost. Gol je stigao posle dobro izgrađene akcije Plavšića i Tegeltije, čime je Železničar još jednom pokazao koliko opasan može da bude kada ubrza igru i pronađe prostor u protivničkoj odbrani.

Nastavak je u potpunosti pripao gostima. U 56. minutu Srđan Plavšić povisio je na 2:0, a Pedro mu je uzvratio za asistenciju. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde raspalio je sa oko 16 metara i sjajnim udarcem dodatno približio svoj tim novoj pobedi.

Zemun nije uspevao da pronađe način da se vrati u utakmicu, a svaka nada u preokret nestala je u 73. minutu. David Anke iskoristio je veliku grešku Ostojića i postavio konačnih 3:0, čime je potvrđena potpuna kontrola Železničara u drugom poluvremenu.

Pančevci su tako nastavili odličan niz, a način na koji su stigli do nova tri boda dodatno je podvukao njihove ambicije u ovogodišnjem prvenstvu.

Organizovana igra, efikasnost i sigurnost u završnici ponovo su bili njihovi aduti, pa četvrto mesto na tabeli nije delovalo kao slučajnost, već kao rezultat dobrog rada i kontinuiteta.

Železničar sada očekuje veliki izazov, pošto će u narednom kolu ugostiti Partizan. Zemun će, sa druge strane, pokušati da prekine loš niz na gostovanju Čukaričkom.

(RTV Pančevo)