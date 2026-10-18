Dolovačka štrudla osvojila i Zlatibor

Članice Udruženja žena „Dolovke” predstavile su nedavno na Zlatiboru jednu od svojih prepoznatljivih kulinarskih veština – pripremu domaće banatske štrudle.

Predsednica udruženja Katica Smiljković i njene koleginice Sofka Stefanović, Verica Jovanović i Ljubinka Milićev svojim umećem privukle su pažnju brojnih gostiju, prolaznika i ljubitelja tradicionalne kuhinje.

Kako priča Katica Smiljković, četiri Dolovke imale su priliku da način pripreme svog brenda pokažu u društvu vrhunskih kuvara, koji su sa zanimanjem pratili mešenje štrudli s različitim filovima.

– Napravile smo naše čuvene štrudle na Zlatiboru, u društvu vrhunskih kuvara koji su posmatrali kako pripremamo testo i improvizujemo s različitim filovima. Rezultat je bio neverovatan. Na promociji su se okupili gosti hotela, ali i prolaznici iz svih krajeva naše zemlje, pa i iz inostranstva. Pohvale su pristizale sa svih strana, kao vatromet – kaže Katica.

Za članice „Dolovki” ovo je bilo mnogo više od obične kulinarske prezentacije.

Spojile su odmor, druženje i uživanje s prilikom da pokažu deo tradicije i kulinarskog nasleđa svog mesta.

Njihova štrudla, međutim, nije dugo čekala da bude degustirana.

– Štrudla bi, naravno, trebalo da se ohladi pre sečenja, ali prolaznici su bili toliko nestrpljivi da je probaju da smo je sekle još toplu. I uživanje je bilo potpuno – priča ova Dolovka.

Ovakvi susreti još jednom su pokazali koliko domaća, tradicionalna kuhinja može da bude dobar ambasador jednog mesta.

A Dolovke su na Zlatiboru, nakon sada već nadaleko poznate manifestacije „Štrudlijada”, svojim đakonijama, ali i neposrednošću i gostoljubivošću, uspešno predstavile Dolovo i njegovu tradiciju.

(Pančevac/J. Filipović)

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