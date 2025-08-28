„Dolovke“ organizuju „Dane štrudle“, udarni program je 6. septembra

Udruženje žena „Dolovke” i ove godine organizuje „Dane štrudle”, koji će početi promocijama na pančevačkom Korzou u utorak i sredu, 2. i 3. septembra, od 9 do 14 sati.

Nakon toga manifestacija se seli u Dolovo gde će u petak, 5. septembra, biti upriličeno otvaranje izložbe u prostorijama „Dolovki” u Domu kulture „25. maj“.

Udarni program biće priređen sutradan, u subutu, 6. septembra, kada će biti održana 26. „Štrudlijada” i to od 9 do 14 sati na platou ispred pomenutog Doma kulture.

Tom prilikom biće organizovana prodajna izložba štrudli i raznih drugih đakonija i rukotvorina, a biće zastupljeni i doovački vinari, pčelari, ovčari i drugi lokalni proizvođači.

Uporedo s tim, biće upriličen i prateći kulturno-umetnički program, kada je, pored ostalog, planiran nastup svih ansambala KUD-a „Banatski vez“, kao i učenika dolovačkog isturenog odeljenja Muzičke škole „Jovan Bandur“.

Prema rečima predsednice „Dolovki“ Katice Smiljković ove godine neće biti organizovano takmičenje za najbolju štrudlu, ali će biti dodeljeno priznanje najiskusnijoj članici udruženja osamdesetčevtorogodišnjoj Najdi Jovanović.

Nedaleko odatle, kod zgrade Mesne zajednice, biće organizovana i humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi.

(Pančevac/J. Filipović)

