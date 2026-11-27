PANČEVO – Udruženje „Gradski hab“ organizuje u subotu, 5. decembra 2026. godine, Otvoreni dan u svom zajedničkom radnom prostoru u centru Pančeva, u Ulici Dimitrija Tucovića 9 (na prvom spratu, preko puta crkve sa dva tornja).

Od 9 do 21 čas, svi koji rade od kuće, iz kafića ili svakodnevno putuju na posao u Beograd imaće priliku da potpuno besplatno isprobaju rad u modernom coworking ambijentu, obiđu prostor od 300 kvadratnih metara i upoznaju zajednicu frilensera, preduzetnika i malih timova koji ga svakodnevno koriste. [1, 2]

Tokom celog dana posetiocima će biti na raspolaganju rad za zajedničkim stolom uz brz internet, filtriranu vodu i čaj, dok će se na svaki pun sat organizovati vođeni obilasci prostora i sale za sastanke i radionice. Za 17 časova zakazano je neformalno upoznavanje sa članovima i aktuelnim projektima haba, a domaćini će tokom čitavog događaja odgovarati na sva pitanja u vezi sa paketima članarina i uslugom virtuelne kancelarije.

Ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog kapaciteta na 12 mesta obavezna prethodna prijava putem zvaničnog sajta Gradski hab Pančevo. Posetioci bi trebalo da ponesu svoj laptop i punjač, dok je za one koji dolaze automobilom obezbeđen celodnevni parking u trećoj zoni po ceni od 88 dinara. [1, 2]

(Pančevac)