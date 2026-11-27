Predškolska ustanova „Kefalica” iz Pančeva ugostila je „Karavan saosećanja”, u okviru kojeg su kreativne vaspitačice organizovale zajedničku radionicu za najmlađe. Vrtić je obezbedio sav potreban materijal za rad, a kroz spoj dečje mašte i truda odraslih, ova plemenita akcija nastavlja svoju misiju pretvaranja dobrote u konkretnu pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Ovoga puta, prikupljena podrška usmerena je ka pančevačkom Udruženju „Na pola puta”, koje se posvećeno bavi pružanjem pomoći i podrške osobama sa smetnjama u razvoju. Kroz ovakve susrete kod dece se od najranijeg uzrasta razvijaju empatija, solidarnost i svest o zajedništvu.

„Na ovim radionicama nastaje zajedništvo, nastaje saosećanje, meša se dečiji svet i svet odraslih – nastaje svet u kakvom bismo voleli da živimo”, poručuju organizatori ove inicijative.

Projekat „Karavan saosećanja putuje Srbijom” finansira se iz novčanog dela prestižne nagrade „Izuzetan učitelj 2025 – Prosvetitelj”, koju dodeljuje Fondacija „Alek Kavčić”, dokazujući da male, ali iskrene akcije mogu da pokrenu velike promene u društvu.

(Pančevac/S.L)