Ne kupuj – udomi Cicka i Malu

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Cicka i Malu.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Cicka i Malu.

Mala

Ženka mešanka, starosti oko godinu dana, traži udomitelje nakon što je sterilisana, mikročipovana i vakcinisana protiv besnila.

Imala je povredu noge kada je pronađena, ali se sada u potpunosti oporavila.

Spremna je za novog, odgovornijeg vlasnika, a izuzetno je umiljata i privržena.

Nalazi se privremeno u gradskom prihvatilištu, a kontakt telefon je 013/352-148.

Cicko

Ovom mačorku gori pod šapicama da pronađe novi dom, pošto je vlasnica, nažalost, preminula.

Trenutno je sam u kući, ljudi ga obilaze i hrane, ali to nije ono što bi se moglo nazvati adekvatnim uslovima i dobrim životom.

On je dobrica, ali i pravi istraživač kome je potreban neki mali kutak u kome može da se skući s ljudima koji će brinuti o njemu.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 065/447-84-88.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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