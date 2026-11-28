Gudački kvartet „Arko”, jedan od najdugovečnijih kamernih sastava u Srbiji, započeo je seriju tematskih koncerata u Pančevu koji će se održavati krajem ove i tokom 2027. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i u saradnji sa Kulturnim centrom Pančeva, prenosi RTV Pančevo.

Od osnivanja 1981. godine, ovaj ansambl održao je više od 350 koncerata širom Srbije i regiona. Tradiciju, kvalitet i kontinuitet danas nastavlja mlada postava koju čine pančevački muzičari.

„Uz podršku Ministarstva kulture i u saradnji sa Kulturnim centrom Pančeva, kvartet je započeo seriju koncerata koji će se održavati krajem ove i tokom 2027. godine“, izjavio je Milan Berginc, umetnički rukovodilac kvarteta „Arko”.

Četiri i po decenije negovanja kamerne muzike

Tokom višedecenijskog rada, ansambl je promenio nekoliko postava i ostavio brojne muzičke zapise sa delima kompozitora klasične i filmske muzike, u aranžmanima za gudački kvartet. Članica sastava, profesorka Eli Krsteva, predstavila je svoje kolege i najavila predstojeće nastupe pred pančevačkom publikom.

Od osnivanja pod imenom „Pančevački gudački kvartet”, sastav „Arko” izgradio je tradiciju negovanja kamerne muzike dugu 45 godina. Kroz nekoliko generacija muzičara, članovi ansambla doprineli su očuvanju klasične muzike za gudačke instrumente, sa ciljem da i mlađu publiku upoznaju sa vrednim delima iz različitih epoha u kojima su nastajali gudački kvarteti.

(Pančevac/RTV Pančevo)