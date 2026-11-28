Kustos postavke Dimitrije Jovanov istakao je da izložba ima komemorativni i retrospektivni karakter, podsećajući na kratak, ali značajan životni i stvaralački vek ovog umetnika.

„Izložba je prevashodno komemorativna i na neki način retrospektivna, što znači obeležavanje stogodišnjice smrti autora koji je veoma kratko poživeo. Rođen je 1881, a umro 1926. godine, tako da se ove godine navršava 100 godina od njegove smrti, što je ujedno i 145 godina od njegovog rođenja“, rekao je Jovanov.

Pored umetničkih dela, publika ima priliku da se upozna i sa bogatom arhivskom građom koja osvetljava njegov život van ateljea.

„Posetioci će moći da vide najveći broj sačuvanih radova i neke veoma zanimljive lične dokumente. Oni sami po sebi jesu lični, ali govore o jednoj široj slici, uopšte o njegovom životu i učešću u Prvom svetskom ratu, te svedoče o njegovom angažmanu van umetničkog u prvom redu“, objasnio je kustos.

Neraskidiva veza sa Pančevom i zgradom Magistrata

Jovanov je naglasio i snažnu povezanost Stevana Milosavljevića sa Pančevom, kao i sa samim zdanjem u kojem je muzej danas smešten.

„Osim što je živeo u Pančevu, on je na različite načine bio vezan za javni i društveni život grada. Jedan je od prvih školovanih pančevačkih umetnika u 20. veku, iako je rođeni Opovčanin. Njegova porodica se nakon njegovog rođenja doselila u Pančevo, a njegov otac je radio kao činovnik upravo ovde gde se mi sada nalazimo, u zgradi Magistrata“, zaključio je Dimitrije Jovanov.

(Pančevac/S.L)