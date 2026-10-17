Koković pred Partizan: Očekujem zanimljivu utakmicu

FK Železničar iz Pančeva u nedelju, 18. oktobra, od 18.30 časova, dočekuje ekipu Partizana u okviru 12. kola Mozzart Bet Superlige Srbije.

Pred važan susret u domaćem šampionatu, svoja očekivanja izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković.

– Partizan kao jedan od dva naša najveća kluba svakako zaslužuje maksimalan respekt i poštovanje. Partizan ima ozbiljan kvalitet na individualnom nivou. Da ga nema, ne bi bio u stanju da pruža zapažene partije u Evropi, između ostalog da pobedi Hetafe. To prosto ne može, ako nemate kvalitet, tako da njihov kvalitet nije sporan. Oni osciliraju, preciznije beleže nešto slabije rezultate u domaćem šampionatu, šta je razlog, ja ne znam. Svakako, to je tim koji je u stanju da pobedi bilo koga u ovoj ligi. Mi smo u seriji dobrih rezultata, što mene naravno raduje. Od rezultata me više raduje način na koji smo mi izgledali poslednjih mesec dana. Očekujem zanimljivu utakmicu sutra – dva tima koja neće odstupati od svog načina igre i očekujem naravno pun stadion i spektakl.

Pred utakmicu protiv Zemuna istakli ste da razlika na tabeli ne bi trebalo previše da vas opterećuje. Sa psihološkog aspekta, jasno je da takva situacija može uticati na motivaciju Partizana. Na koji način, u tom kontekstu, pristupate motivaciji igrača i kako im pomoći da shvate da trenutni položaj Partizana na tabeli ne sme da utiče na njihov pristup utakmici, niti da dovede do potcenjivanja protivnika?

– Slična dinamika kao sa Zemunom gde sam pričao da ne treba da nas zavara pozicija na tabeli. Sa Partizanom je to potpuno ovaj druga tema. Činjenica je da se radi o jednom od naša dva najveća kluba sa ogromnim brojem navijača, sa stadionom koji će verovatno biti 80-90% ispunjen njihovim navijačima. Ja pred ovako velike utakmice najmanje trošim vremena i energije na motivaciju. Još manje trošim vremena i energije na tabelu. Mi ćemo gledati da igramo onako kako treniramo i da budemo svoji. Lečimo da pružimo ljudima koji dođu da gledaju utakmicu jedan spektakl, tako što ćemo biti dosta hrabri, proaktivni, pokušaćemo da uspostavimo kontrolu, naravno u meri u kojoj nam protivnik dozvoli. Svakako ne pričamo o tabeli, motivacija sama po sebi dolazi jer je protivnik Partizan. Bavimo se sobom, svojom performansom i fokusom na utakmicu.

Kakav je zdravstveni bilten ekipe?

– Ima zdravstvenih problema, medicinski tim kao i uvek radi sve što može da meni omogući da računam na što veći broj igrača. Mi već neko vreme imamo problem sa nekoliko igrača koji su povređeni. Ne znam još uvek koliko njih će biti u stanju da trenira danas, a još manje znam ko će se staviti na raspolaganje za utakmicu.

Prodaja karata za utakmicu 12. kola Mozzart Bet Superlige Srbije, između FK Železničar i FK Partizan, počela je u subotu, 17. oktobra po sledećem rasporedu:

Za navijače Železničara, na blagajni SRC „Mladost“ Pančevo, u periodu od 16 do 20 časova, a na dan utakmice od 12 časova do početka meča.

Za gostujuće navijače, prodaja karta organizovana je na stadionu FK Partizan. Sve dodatne informacije o prodaji dostupne su putem sajta ticketline.rs, kao i na zvaničnim internet stranicama našeg kluba i FK Partizan.

S obzirom na to da je utakmica proglašena događajem visokog rizika, posebna napomena odnosi se na raspored tribina za gostujuće navijače.

Na tribinama Istok i Zapad neće biti dozvoljen ulazak navijačima sa obeležjima gostujućeg kluba.

Molimo sve navijače da se pridržavaju navedenih pravila i uputstava organizatora kako bi utakmica protekla u sportskom, fer i korektnom ambijentu.

(FK Železničar)