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Uspeh na tatamiju: Tamiš odmah iza Zvezde i Partizana

18:30

19.10.2026

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Foto: DžK Tamiš

Takmičari Džudo kluba Tamiš iz Pančeva ostvarili su istorijski rezultat na Šampionatu Srbije za mlađe kadete održanom u Beogradu. U izuzetno jakoj konkurenciji 51 kluba iz cele zemlje, pančevački borci su po ukupnom broju osvojenih bodova zauzeli visoko treće mesto, plasiravši se na tabeli odmah iza večitih rivala – Crvene zvezde i Partizana.
Na državnom prvenstvu tim su predvodili treneri Vuk Košić, Andrey Pirola Del Rosso i Stefan Mirković, a ekipa se kući vratila sa četiri osvojene medalje. Titulu šampionke Srbije i zlatnu medalju osvojila je Divna Milanović, dok je vicešampionsko srebro pripalo Nataliji Novaković. Bronzanim odličjima okitili su se Đurđija Jovanović i Dimitrije Dejanović, dok je preostalih troje takmičara prvenstvo završilo na sedmom mestu, čime su Pančevci potvrdili da poseduje jednu od najperspektivnijih selekcija u državi.

Samo dan ranije, pančevački džudisti su zabeležili uspeh i na prestižnom 13. Trofeju Partizana – Svetislav Ivanović ES. Pod vođstvom trenera Košića i Pirola Del Rossa, takmičari Tamiša su u masovnoj međunarodnoj konkurenciji izborili dva velika finala. Srebrne medalje i zvanje vicešampiona turnira osvojili su Lena Rančić i Todor Dubak, čime je zaokružen fenomenalan i trofejan vikend za pančevački borilački sport.

(Pančevac)

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