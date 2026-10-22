Banat uz listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“

Veliki broj građana okupio se na ulicama Pančeva, Vršca, Sente, Kanjiže, Sečnja, Čoke, Bele Crkve, Opova i Kovačice, šaljući poruke jedinstva i podrške politici privrednog napretka i prosperiteta.

Aleksandar Vučić i izborna lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ dobili su večeras masovnu podršku građana širom Banata. Veliki broj građana okupio se na ulicama Pančeva, Vršca, Sente, Kanjiže, Sečnja, Čoke, Bele Crkve, Opova i Kovačice, šaljući poruke jedinstva i podrške politici privrednog napretka i prosperiteta.

Okupljeni građani istakli su da podržavaju nastavak ekonomskog razvoja, izgradnju infrastrukture i otvaranje novih radnih mesta u ovom delu Vojvodine.

Masovni skupovi na ulicama banatskih gradova

Atmosfera sa ulica Pančeva, Vršca i ostalih mesta u Banatu, zabeležena na video-snimcima, pokazuje kolone građana koji sa državnim zastavama Republike Srbije mirno šetaju centralnim ulicama.

„Ujedinjeni u snažnoj podršci zajedničkoj budućnosti, do pobede lista ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’!“

Ova ključna poruka obeležila je skupove u svim banatskim opštinama, gde je naglašen značaj stabilnosti i nastavka započetih projekata za dalji razvoj lokalnih samouprava.

Talas podrške širi se celom Srbijom

Banatski gradovi nisu jedini u kojima su građani izašli na ulice. Masovni skupovi podrške listi nosioca Aleksandra Vučića istovremeno su organizovani širom cele države.

Zapadna Srbija i Šumadija: Građani su se u velikom broju okupili u Loznici, Šapcu, Kruševcu, Trsteniku i Brusu.

Južna Srbija: Podrška je stigla sa masovnog skupa organizovanog u Vranju.

Bačka i Srem: Pored Banata, građani Vojvodine okupili su se i u Kuli, Baču, Inđiji, Odžacima, Vrbasu, Apatinu i Titelu.

Svi ovi skupovi organizovani su u sklopu završnih aktivnosti predizborne kampanje, sa kojih je poručeno da građani Srbije biraju stabilnost, rad i siguran ekonomski napredak.

(Pančevac/S.L)