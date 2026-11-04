Avion koji je vraćen u Beograd, jutros sleteo u Moskvu

Avion Er Srbije, koji je vraćen sinoć sa leta ka Moskvi u Beograd zbog ponovne bezbednosne provere putnika, među kojima je bio predsednik Pokreta socijalista i bivši visoki državni funkcioner Aleksandar Vulin, sleteo je rano jutros u rusku prestonicu.

Urednik vazduhoplovnog portala Tango Six Petar Vojinović objavio je na mreži Iks da je let JU134 kompanije Er Srbija sleteo rutinski jutros u Moskvu, sa promenjenom posadom – zbog regulative o radnom vremenu, ali „istim, ispostavilo se, više nego interesantnim putnicima nakon sedam sati zakašnjenja“.

Avion Er Srbije na letu JU134 vraćen je sinoć u Beograd sa puta u Moskvu, nakon što je ta kompanija, kako je saopštila, primila od nadležnih aerodromskih službi informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

(Fonet)