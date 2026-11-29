Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Milanu Antonijeviću pozlilo je tokom gostovanja u jutarnjem programu na televiziji Prva, zbog čega je emisija nakratko prekinuta.

Do neprijatne situacije došlo je tokom programa uživo, u kojem je pored Antonijevića gostovao i lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović.

Manojlović je prvi primetio da se poverenik ne oseća dobro i odmah je skrenuo pažnju voditelju rečima: „Čoveku nije dobro.“

Voditelj je istog trenutka prekinuo program i najavio reklamni blok, nakon čega su i on i Manojlović pritrčali Antonijeviću kako bi mu ukazali prvu pomoć.

Po povratku u program uživo nakon reklama, voditelj je obavestio gledaoce da je pozvana Hitna pomoć i da je ekipa na putu ka studiju.