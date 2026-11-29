Novinsko-izdavačka ustanova „Libertatea“, Dom omladine Vršac i Filijala Karaš-Severin Udruženja novinara Rumunije organizuju promociju knjige „33 scene iz rata između Hormuza i Urmuza“ autora Marija Balinta.

Ovaj književni susret biće prilika da se publika bliže upozna sa delom, autorskim pristupom temama koje knjiga obrađuje, kao i sa idejama i inspiracijom koje stoje iza njenog nastanka.

Promocija će biti održana u ponedeljak, 30. novembra, sa početkom u 11 časova, na petom spratu Poslovne kule Centra „Milenijum“ u Vršcu (Omladinski trg 17).

Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti, kulture i pisane reči da prisustvuju ovom događaju, a ulaz je slobodan.

(Pančevac)