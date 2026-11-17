Penzije u Srbiji će počev od decembra biti povećane za 7,5 odsto a rešenje o usklađivanju penzija za navedeni procenat objavljeno je u Službenom glasniku, prenosi Tanjug.

Rešenjem se osim penzija usklađuju, odnosno za isti procenat povećavaju vrednost opšteg boda, najniži iznos penzije, novčana naknada za telesno oštećenje, novčana naknada za pomoć i negu drugog lica, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti.

Odluku o ovom usklađivanju doneo je direktor PIO Fonda, oslanjajući se na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i Statut Fonda, čime je i formalno stavljen pečat na najavljeni rast primanja najstarijih sugrađana.

Koliko novca zapravo stiže?

Prosečna penzija za septembar, prema podatku objavljenom na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), iznosi 56.826 a decembarska bi sa povećanjem od 7,5 odsto trebalo da iznosi oko 61.087 dinara.

Kada je reč o povećanju najnižeg iznosa penzije, on za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti u 2026. godini iznosi 31.092,11 dinara a sa povišicom će iznositi 33.423 dinara.

Najniži iznos poljoprivredne penzije ove godine je 24.443,91 dinara a posle povećanja biće 26.276 dinara.

Povećaće se i vrednost opšteg boda koji je važan element pri izračunavanju prve penzije i isti je za sve buduće penzionere.

Opšti bod ove godine je 1.674,67 dinara a od decembra biće oko 1.799 dinara. U rešenju se precizira da iznos novčane naknade po osnovu invalidnosti iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, počev od decembra 2026. godine, ne može biti veći od 54.677,05 dinara.

Posebnim rešenjem definisano je i značajno povećanje naknade za pogrebne troškove. Od decembra ove godine, iznos koji se isplaćuje u ove svrhe dostiže 92.112 dinara, piše Blic.

Kada očekivati prvu isplatu?

Prema zvaničnom dokumentu, obračun uvećanih penzija i ostalih novčanih naknada kreće sa decembrom 2026. godine. U praksi, to znači da će penzioneri deblje koverte dobiti u januaru 2027. godine, kada na red dolazi isplata decembarskih čekova po redovnom kalendaru.

Važno je istaći da građani ne moraju da podnose nikakve dodatne zahteve kako bi ostvarili pravo na povišicu. Fond PIO će čitav proces usklađivanja obaviti automatski, po službenoj dužnosti, za sve korisnike.