Osetno hladnije, najviše devet stepeni

Najniža temperatura biće od sedam do 13, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.

U Srbiji će danas biti osetno hladnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Vojvodini ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano. U ostalim predelima pre podne umereno i potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, dok će na planinama padati slab sneg, posle podne suvo uz postepeno razvedravanje.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku pre podne povremeno i jak.

Jutarnja temperatura biće od jedan stepen na severu do 10 stepeni na jugu zemlje, dnevna temperatura od četiri do devet stepeni.U Beogradu takođe osetno hladnije. Ujutru prestanak kiše, pre podne postepeno smanjenje oblačnosti, posle podne pretežno sunčano.

Jutarnja temperatura oko pet stepeni, najviša dnevna oko devet stepeni.

U nedelju ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem. Dnevna temperatura do srede u postepenom porastu i to posebno početkom sledeće sedmice kada se ponegde ponovo očekuje i oko 20 stepeni. Pad temperature prognozira se u drugoj polovini sledeće sedmice.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Astmatičarima, nervno labilnim i srčanim bolesnicima se savetuje poseban oprez. Kod meteoropata će biti najizraženiji glavobolјa i poremećaj sna.

(Pančevac)