AMSS: Apel svim vozačima da voze opreznije

Jovica Mitić iz Auto-moto saveza Srbije apelovao je danas na sve vozače da voze opreznije jer se tokom vikenda očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

„Za sve vozače u danima pojačanog saobraćaja apel je da budu oprezniji, voze sporije i da prate vremenske prilike koje su jako promenljive od kiše, mokrog kolovoza, do pojačanog vetra i temperatura koje će se u dane vikenda kretati oko nultog podeoka“, naveo je Mitić.

Mitić je apelovao na sve vozače da na put krenu malo ranije nego što su planirali i da ne kreću kasno uveče.

Posebno je upozorio vozače koji putuju u više planinske predele.

„Zbog mokrih kolovoza i pojačanog vetra može doći do stvaranja poledice i to je razlog da vozači voze opreznije“, rekao je Mitić za K1 TV.

Istakao je i da u satima pojačanog saobraćaja može doći do zastoja kao i saobraćajnih nezgoda.

Iz tog razloga, on apeluje na vozače da izbegavaju preticanja i budu strpljivi i sačekaju da se saobraćaj normalizuje.

„Za one koji će putovati van naše zemlje, preporuka je da se dobro informišu o graničnim prelazima i da odaberu onu varijantu koja je za njih povoljnija. Najopterećeniji granični prelazi su Batrovci, Horgoš i Preševo“, rekao je Mitić.

On je naveo i da na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

(Pančevac)