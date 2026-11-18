Pripreme za transakciju u vezi sa NIS-om ušle su u novu fazu i MOL sada može ne samo da pregovara o preuzimanju udela, već i da pokrene povezane postupke za dobijanje regulatornih odobrenja, objavila je danas mađarska naftna kompanija.

Kako je saopšteno, zahvaljujući licencama koje je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), MOL sada može i da započne kupovinu hartija od vrednosti potrebnih za izmirenje kupoprodajne cene.

Ipak, za zaključenje transakcije neophodna su i dodatna odobrenja, uključujući saglasnost nadležnih organa za zaštitu konkurencije, dodatnu licencu OFAC-a, kao i odobrenje ruske države na strani prodavca.

Prema rečima direktora za strategiju MOL Grupe Đerđa Bače omogućena je primena mehanizma plaćanja dogovorenog u preliminarnom sporazumu potpisanom sa Gasprom grupom u januaru.

Bača je istakao značaj kontinuiteta u saradnji sa Srbijom i poručio da nova vlada može da računa na kompaniju kao strateškog partnera u obezbeđivanju dugoročnog poslovanja NIS-a.

„Nastojimo da održavamo dobre, pragmatične odnose sa svim vladama u regionu“, rekao je on.

Podsetio je da je MOL tokom protekle decenije kontinuirano prisutan na srpskom tržištu nafte i naftnih derivata i naveo da je kompanija u periodima otežanog snabdevanja, kroz uvoz, pomagala u sprečavanju nestašica goriva.

Kada je u pitanju oštećenje Jadranskog naftovoda zbog kojeg je NIS zatražio od Vlade Srbije odobrenje za korišćenje strateških rezervi, Bača je naveo da to pokazuje kako nepredviđeni tehnički kvar može da dovede čak i do obustave rada rafinerije, dok postojeći logistički kapaciteti u regionu ne bi bili dovoljni da se izgubljena proizvodnja u potpunosti nadoknadi uvozom.

Direktor za strategiju MOL Grupe takođe je pozvao na sprovođenje dodatnih testiranja kapaciteta Jadranskog naftovoda.

Kako je objasnio, MOL i dalje očekuje dugotrajnija testiranja kapaciteta na hrvatskoj deonici naftovoda, uz korišćenje različitih vrsta sirove nafte i u različitim radnim uslovima.

Bez ovih testiranja, kako navode, nije moguće precizno proceniti mogućnosti sistema tokom dugotrajnog rada pod punim opterećenjem.

MOL smatra da je Jadranski naftovod strateški važan pravac snabdevanja, ali ističe da se dugoročna energetska sigurnost Centralne Evrope najbolje može obezbediti postojanjem više međusobno komplementarnih naftovodnih pravaca.

Rizik bi, kako navode iz kompanije, bio posebno veliki ukoliko bi Jadranski naftovod u potpunosti zamenio naftovod Družba. U tom slučaju, rafinerije u Bratislavi, Sazhalombati i Pančevu zavisile bi od istog pravca snabdevanja.

Iz kompanije navode da je MOL u razvoj rafinerije u Rijeci investirao približno 260 milijardi forinti, dok dodatnih 160 milijardi forinti ulaže u modernizaciju i tehnološku transformaciju svojih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.

MOL je, kako je navedeno, ove investicije finansirao u potpunosti iz sopstvenih sredstava, bez podrške Evropske unije.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) izdala je 5. novembra dodatnu licencu kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad.

Ministarka spoljnih poslova Mađarske Anita Orban izjavila je ranije da ta zemlja očekuje dogovor o preuzimanju ruskog udela u NIS-u do 11. decembra i da sve strane žele da završe pregovore do isteka roka.

Transport sirove nafte JANAF-om do NIS-a obustavljen je 6. novembra zbog havarije na deonici Sisak-Slavonski Brod, kada je iscurelo 500.000 litara nafte.

(Tanjug/RTV)