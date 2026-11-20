Ovogodišnja proslava kirbaja u Opovu protekla je u znaku velikog jubileja Rimokatoličke župe Svete Elizabete Ugarske. Naime, od izgradnje današnje crkve, koja predstavlja najstarije sačuvano arhitektonsko zdanje u Opovu, navršilo se 250 godina, prenosi Glas Opova.

Svetovni predsednik Crkvenog odbora opovačke rimokatoličke župe Željko Horvat dočekao je ispred crkve brojne goste, čestitao praznik vernicima i istakao verski i istorijski značaj ovog jubileja. Tom prilikom najavio je i izlazak monografije „Crkva Sveta Elizabeta u Opovu“, čije se objavljivanje očekuje za predstojeće božićne praznike.

Svečano misno slavlje predvodio je zrenjaninski biskup Mirko Štefković, uz sasluženje više sveštenika, među kojima je bio i opovački župnik Endre Nađ, koji je pozdravio okupljene vernike i goste.

Biskup Štefković čestitao je vernicima župni praznik i veliki jubilej, izrazivši zadovoljstvo što je opovačka župa, posle dužeg vremena, ponovo dobila stalnog župnika.

(Glas Opova)