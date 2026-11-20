Pripreme zimske službe Grada Vršca pred predstojeću sezonu su završene, a tim povodom održana je redovna smotra zimske opreme i ljudstva. Kako je izjavio član Gradskog veća zadužen za infrastrukturu i komunalne delatnosti Dejan Čebzan, zimska služba radi u skladu sa unapred definisanim planovima prioriteta.

Pripravnost i nivo dežurstva uvode se u zavisnosti od vremenskih uslova i potreba na terenu. Timovi zimske službe organizovani su tako da mogu brzo da reaguju na promene vremenskih prilika, uz stalno praćenje prognoza na dnevnom nivou, rekao je rukovodilac zimske službe u Vršcu Bojan Nikolić, prenosi RTV Pančevo.

Čišćenje snega i posipanje kolovoza vršiće se prema stepenu važnosti od najprometnijih saobraćajnica, prilaza javnim ustanovama i vitalnih objekata, do manje frekventnih puteva i naselja. Na smotri su pored članova Gradskog veća prisustvovali i članovi Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Vršca, predstavnici JKP „Drugi oktobar“, privatnog partnera „Srem Put“ AD i Saobraćajne policije PS Vršac.

(RTV Pančevo)