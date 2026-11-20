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Ulaganja u kulturnu infrastrukturu nastavljena su i u Vladimirovcu, gde su uređene prostorije namenjene različitim aktivnostima.
11:00
20.11.2026
Ulaganja u kulturnu infrastrukturu nastavljena su i u Vladimirovcu, gde su uređene prostorije namenjene različitim aktivnostima.
U Domu kulture u Alibunaru započeti su radovi na uređenju prostorija koje će ubuduće koristiti kulturno-umetnička udruženja i drugi učesnici programa. Istovremeno, ulaganja u kulturnu infrastrukturu nastavljena su i u Vladimirovcu, gde su uređene prostorije namenjene različitim aktivnostima.
Zahvaljujući sredstvima dobijenim putem pokrajinskog konkursa, u Domu kulture u Alibunaru započeta je adaptacija prostorija na prvom spratu objekta, koje do sada nisu bile u odgovarajućem stanju za korišćenje. Planirano je da ovaj prostor bude pretvoren u funkcionalne sale namenjene radu kulturno-umetničkih društava, folklornih i baletskih grupa, kao i drugih udruženja, ističe direktorka Centra za kulturu Alibunar Olivera Cicović, prenosi RTV Pančevo.
Ulaganja u unapređenje uslova za kulturne aktivnosti realizovana su i u Domu kulture u Vladimirovcu.
Iz Centra za kulturu Alibunar ističu značaj ovakvih ulaganja, koja doprinose unapređenju kulturnog života i omogućavaju kvalitetnije korišćenje prostora namenjenih građanima.
(RTV Pančevo)