Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić izjavio je da će predsednički izbori biti raspisani u narednih nekoliko dana, u roku predviđenom propisima.

Čupić, koji ujedno obavlja i funkciju vršioca dužnosti predsednika Srbije, rekao je za Fonet da je „rok veoma kratak i da izbori treba da budu raspisani do 27. novembra“ koji obavlja i funkciju vršioca dužnosti predsednika Srbije

On je dodao da izbore neće raspisati danas, ali će ta procedura biti obavljena narednih dana.

Aleksandar Vučić je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije 27. septembra, a prema izbornim pravilima, izbori moraju biti održani u roku od tri meseca od prestanka mandata.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine.

(Fonet/RTS)