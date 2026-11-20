Projekat „Inkluzivne kreativne i dramske radionice – Mali bonton za velika srca“, autorke Kristine Kerčoban, biće završen 10. decembra 2026. godine, na Međunarodni dan ljudskih prava, u Centru „Milenijum“ u Vršcu. Završni program obuhvatiće dečju pozorišnu predstavu i svečano uručenje zahvalnica i priznanja učesnicima.

U okviru projekta, koji realizuje vršačko udruženje „Kreativna komuna“, održane su kreativne i edukativne radionice u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Velikom Središtu i Osnovnoj školi „Moša Pijade“ u Gudurici. Kroz druženje, kreativno izražavanje i dramske aktivnosti, deca su učila o empatiji, međusobnom poštovanju i prihvatanju različitosti.

U realizaciji radionica učestvovala je i Jasna Krsmanović, diplomirani bibliotekar Gradske biblioteke Vršac, koja je doprinela kreiranju i izvođenju programa. Iz udruženja „Kreativna komuna“ zahvalili su školama i nastavnicima na gostoprimstvu i saradnji.

Na završnici projekta biće izvedena predstava po scenariju zasnovanom na pričama iz knjige „Mali bonton za velika srca“.

Projekat se realizuje u saradnji sa Domom omladine Vršac, uz podršku direktorke dr Tatjane Petrike. Finansijsku podršku pružili su Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine i Grad Vršac.

(Grad Vršac)