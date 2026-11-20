Šest osoba uhapšeno je u Srbiji, u međunarodnoj akciji “Mozaik“, usmerenoj na otkrivanje seksualnog zlostavljanja dece putem interneta i zaštitu žrtava. Do sada je identifikovano i spaseno devetoro dece, a osumnjičeni su otkriveni u okviru šire istrage u kojoj je obavljeno 42 pretresa i identifikovano ukupno 48 osumnjičenih.

Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a, u saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu i Boru, pretresli su stanove i druge prostorije koje su osumnjičeni koristili.

Pronađeni su računari i druga elektronska oprema sa materijalom nastalim seksualnom eksploatacijom dece.

„Do sada je identifikovano i spaseno devetoro dece koja su bila žrtve seksualnog zlostavljanja. Srpska policija je među 48 osumnjičenih identifikovala i uhapsila šest osoba“, rekao je resorni ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić, navodi se u saopštenju MUP-a.

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni su putem interneta preuzimali, čuvali i delili takav materijal. Pojedini su, kako se sumnja, koristili lažne profile na društvenim mrežama i aplikacijama, predstavljali se kao devojčice i stupali u kontakt sa maloletnicima kako bi od njih pribavili fotografije i video-snimke seksualnog sadržaja, dodaje se u saopštenju.

Akcija “Mozaik“ sprovodi se u okviru evropske platforme EMPAKT, uz saradnju policija zemalja Zapadnog Balkana, Mađarske i Hrvatske i podršku Evropola.

U saopštenju se ističe da je međunarodna saradnja i brza razmena informacija važna za otkrivanje krivičnih dela koja ne poznaju državne granice.

MUP je apelovao na roditelje i staratelje da sa decom razgovaraju o rizicima komunikacije sa nepoznatim osobama na internetu. Ukoliko je dete izloženo pritisku da pošalje intimnu fotografiju ili uceni, važno je da zna da nije krivo i da može da zatraži pomoć. Takve slučajeve treba bez odlaganja prijaviti policiji.

(RTS/MUP Srbije)