Predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Aleksandar Čupić rekao je u prvom intervjuu za RTS posle stupanja na dužnost da će predsednički izbori biti raspisani u narednih nekoliko dana, kao i da predstoje izmene Zakona o ministarstvima i smanjenje broja resora.

Predsednički izbori biće raspisani do 26. novembra.

Čupić je potvrdio da će u narednih nekoliko dana raspisati predsedničke izbore, koji bi trebalo da budu održani 27. decembra.

“Narednih par dana, to mora da se raspiše do 26. Danas je 22. Dakle, biće vrlo brzo raspisani”, rekao je Čupić.

Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić rekao je večeras da je nakon konsultacija na plenumima dogovoreno ko će biti kandidat Studentske liste na predstojećim izborima za predsednika i dodao da ne može da otkrije njegovo ime.

– Zna se ko je – rekao je Čupić uz osmeh u “Utisku nedelje”.

“Pozivam građane da i sami učestvuju u promenama”

Čupić je pozvao građane koji iščekuju promene da i sami uzmu učešće u njima, preuzimajući deo odgovornosti u sredinama u kojima žive i rade.

“Svima koji željno iščekuju promene i boljitak preporučujem da uzmu učešće u tim promenama i odmah će im biti lakše. Kada preuzmete deo odgovornosti u svojoj firmi, školi, bolnici, gde god da radite – uradite nešto dobro i sami doprinosite promenama”, rekao je Čupić.

(Pančevac)