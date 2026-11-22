Briga o zdravlju u 40-im godinama podrazumeva da, osim poseta lekaru, vodite računa da se ne ugojite, da redovno vežbate, da održite dobro raspoloženje...

Vreme je da razmislite o tome kakav život vodite i preduzmete nešto ako radite protiv sebe jer „srednje godine” su počele. Povedite računa o fizičkoj aktivnosti, spavanju, ishrani i preventivnim pregledima. Imate još vremena da promenom navika učinite da vam život u starosti bude kvalitetniji, a i da duže živite.

1. Vreme je – da idete na preglede

Rizik od bolesti srca i raka raste. Broj zdravstvenih pregleda na koje treba da idete u četrdesetim godinama je zastrašujuć, ali uspostavljanje rutine je od izuzetnog značaja. Proverite da li imate dijabetes, dok ste seksualno aktivni, nastavite s redovnim pap-testovima i ginekološkim pregledima karlične regije, pregledajte eventualne promene na koži. Češće proveravajte nivo holesterola i šećera u krvi. Vreme je da odete i kod oftalmologa jer i katarakta može da počne u ovom periodu, a posebno je opasan glaukom. I obavezno uradite, posle 45, kolonoskopiju. Ako ništa drugo, odnesite stolicu na analizu. A žene – pravac mamograf. Ne budite glupi, ako otkrijete na vreme da vam nešto fali, nećete umreti od saznanja, a skoro sigurno ćete održati dobro zdravlje.

2. Vreme je – da se ne debljate

Iako jedete isto kao i pre i krećete se kao i dosad, počinjete da primećujete da vam se pravi stomačić. Metabolizam se menja u ovim godinama. A masne naslage na stomaku su povezane s povećanim rizikom od srčanih oboljenja i s većom stopom umiranja. Zato počnite da menjate sastav svojih obroka. Ne možete jesti sve što vam padne na pamet. Smanjite unos hrane i pića koji sadrže šećer, ograničite konzumiranje alkohola.

3. Vreme je – za perimenopauzu

Perimenopaza je verovatno počela. Reč je o fazi u kojoj telo počinje da prelazi u menopauzu – period kada menstrualni ciklusi prestaju. Prosečna starost za ulazak u menopauzu je 51 godina, ali perimenopauza obično počinje tokom četrdesetih godina, a ponekad i ranije. Skoro sigurno će se javiti promene u trajanju ili obilnosti menstruacije, počeće i valunzi, kod žena će se menjati raspoloženje… Ako su simptomi suviše izraženi, možda bi trebalo da se obratite lekaru kako bi vam prepisao bar neku blagu medikaciju. I ne zaboravite da organizam ubrzano gubi kalcijum, nadoknadite ga.

4. Vreme je – da zadržite bodrost

Život počinje da se menja. Deca, iako nisu možda otišla od kuće, više vas ne zarezuju. Posvećeni su svojim obavezama. Zbog promena u hormonalnom statusu u ovom periodu su i žene i muškarci takođe pod većim rizikom od depresivnih epizoda. Dobar način da ih prebrodite jeste da se posvetite sebi – da isplanirate više kratkih putovanja tokom vikenda, da možda naučite neki ples koji niste stigli kad ste bili mlađi… Setite se i starih drugova i prijatelja i izađite s njima ili ih pozovite kod sebe na večeru.

5. Vreme je – za svakodnevno vežbanje

Počnite da vežbate svaki dan po 30 minuta. To možete da radite i kod kuće. Ali ne kasno uveče. Kupovina kućnog bicikla nije bacanje para. A još bolje ako možete da u svakodnevnu rutinu uvrstite vožnju biciklom. Najbolje je ako živite u gradu gde je moguće dvotočkašem otići na posao. A Pančevo spada u takve gradove. Pored zdravstvenih benefita, ostaće vam pokoji dinar više u novčaniku. Pomozite prijatelju koji ima drveće u bašti da pokupi lišće… A kod kuće ujutru priredite sebi bar 15 minuta vežbi istezanja.

Ipak, neophodni su kardiotreninzi, ako već ne vozite bicikl. Trčite, a u svakom slučaju hodajte. Kažu da je i 7.000 koraka svakog dana dovoljno – za početak.

(Pančevac / N. S.)

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