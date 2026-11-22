FK Železničar Pančevo pobedio je ekipu FK Mladost u Lučanima, rezultatom 0:4, u okviru 16. kola Mozzart Bet Super lige Srbije. Golove za naš tim postigli su: Mirko Milikić (7′), Miloš Pantović (30′), Srđan Plavšić (35′) i Aleksa Kuljanin (75′).

Strelac prvog gola, Mirko Milikić, sumirao je utiske po završetku meča.

– Ovo je veoma bitna pobeda za nas, napravili smo dobru reakciju posle ispadanja iz Kupa. Na nama je da nastavimo jako da radimo i da uzmemo što više bodova u ovoj polusezoni.

Šef stručnog štaba Radomir Koković najavio je ovu utakmicu kao zahtevnu. Kako bi je ti ocenio nakon odigranih 90 minuta, posebno imajući u vidu vremenske uslove, ali i činjenicu da su gledaoci videli čak četiri pogotka?

– Lučani su veoma iskusna ekipa koja na domaćem terenu ne gubi lako bodove. Mi smo ušli dobro u utakmicu, dali smo gol na početku, sve se otvorilo i želeo bih da čestitam momcima, mislim da smo dobro odigrali i da smo zaslužili pobedu!

Zadovoljstvo zbog pobede nije krio ni Srđan Plavšić:

– Šef je rekao da nas očekuje teška utakmica, znamo da je ekipa Mladosti veoma iskusna i znali smo da nikad nije lako. Bilo je važno da posle utakmice u Kupu pokažemo karakter, da se podignemo i nastavimo naš niz. Danas je bila super utakmica i mogu da kažem da smo svi uradili dobar posao.

Koliko su vremenski uslovi i kiša koja nije prestajala da pada, uticali na današnju igru?

– Od početka je padala kiša, ali kako nama, tako i njima. Dobro smo se prilagodili na vremenske uslove, tako da smo od starta išli za pobedom, i mislim da smo na kraju zasluženo nagrađeni.

Ova utakmica imala je i poseban značaj za tebe, budući da si upisao svoj 100. nastup u Superligi Srbije.

– Brat mi je jutros javio da danas igram stotu utakmicu u Superligi Srbije i drago mi je što sam krunisao golom. Srećan sam zbog nova tri boda i cele ekipe.

S obzirom na to da si ovu utakmicu upotpunio i pogotkom, da li bi ovaj gol svrstao među tri najdraža u dosadašnjoj karijeri ili postoji neki drugi koji ti je posebno ostao u sećanju?

– Izdvojio bih onaj predhodni gol koji je bio moj prvi u dresu Železničara u Zemunu. To je bio jedan od lepših golova.

(FK Železničar)