U četvrtak 26. novembra u 19 časova svečano će biti otvorena izložba „Stevan Milosavljević – Između prostranstva ratnog pejsaža i karikature“.

Autor izložbe je Dimitrije Jovanov kustos istoričar umetnosti Narodnog muzeja Pančevo, a povod za organizovanje je obeležavanje dve godišnjice: 145 godina od rođenja umetnika i 100 godina od njegove prerane smrti.

Stevan Milosavljević pripada generaciji umetnika koji su kao studenti Minhenske akademije svojim pionirskim radom postavili temelj srpske moderne umetnosti početkom HH veka. U Narodnom muzeju Pančevo čuva se arhivska građa za životopis i najveći deo sačuvane umetničke zaostavštine ovog slikara.

Milosavljević je rođen 1881. godine u Opovu, gimnaziju je završio u Pančevu, radio kao učitelj u Omoljici, a zatim završio učiteljsku školu u Temišvaru i Aradu. Nakon toga završava za nastavnika slikanja u Pešti i konačno umetničku akademiju u Minhenu, i to na nagovor Paje Jovanovića.

Kada počinje Prvi Svetski rat, umetnik prelazi Dunav i pridružuje se srpskoj vojsci, sa kojom se povlači kroz Albaniju. Nakon Velikog rata, živi u Pančevu, učestvuje na brojnim izložbama ratnih slikara, jedan je od osnivača ULUS-a 1919. godine.

Tematskom i motivskom repertoaru Stevana Milosavljevića pripadaju portreti, pejzaži, ratne kompozicije, figuralni prikazi, ikone i karikature, a stvarao je u tehnici olovke, olovke u boji, ulja, pastela i akvarela.

Njegov značaj naročito dolazi do izražaja na lokalnom i regionalnom nivou – jedan je od prvih akademski školovanih umetnika u Pančevu početkom HH veka, agilnijih učesnika u društvenom životu, inicijatora i pokretača umetničke scene i oblika savremene kulture u gradu.

Izložba je realizovana uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Vojvodine, a posetioci će moći da je pogledaju do 10. februara 2027. godine.

(Narodni muzej Pančevo/Pančevac)