Opštinska biblioteka Kovačica predstavila je danas u Gložanu svoje novo izdanje za decu – knjigu „Leonardo a Baltazár“ autorke Marije Kotvašove Jonašove.

Promocija je održana u okviru manifestacije „Stretnutia pod lipami“, a događaj je upotpunio nastup dramske sekcije Osnovne škole „Mlada pokolenja“ iz Kovačice, koju vodi nastavnica Eva Poliaková Hrková.

Iz Opštinske biblioteke Kovačica zahvalili su svim učesnicima i organizatorima na uspešnoj saradnji i doprinosu realizaciji ove kulturne manifestacije.

(Pančevac)