Turistička organizacija opštine Kovin predstavlja svoje potencijale na 57. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, koji se održava od 26. do 28. novembra.

Ova sajamska manifestacija predstavlja značajnu priliku za povezivanje turističkih organizacija, razmenu iskustava, uspostavljanje novih saradnji i promociju lokalnih turističkih kapaciteta pred domaćim i stranim posetiocima.

Pored predstavljanja bogate kulturne baštine, prirodnih vrednosti i autentičnih sadržaja koje ova južnobanatska opština nudi, najbolji lokalni specijaliteti prezentovani su i u okviru „Vojvođanske berze ukusa“, ispred Master centra Novosadskog sajma.

Iz Turističke organizacije opštine Kovin ističu da je učešće na novosadskom sajmu još jedan važan korak ka većoj vidljivosti Kovina na turističkoj mapi Srbije i regiona, te najavljuju da će nastaviti sa promocijom lepota, tradicije i gostoprimstva ovog kraja kako bi opština postala još prepoznatljivija destinacija za posetioce.

(Pančevac/S.L)