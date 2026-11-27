Sektor energetika JKP „Drugi oktobar“ započeo je redovno očitavanje stanja utrošenog gasa za novembar. Očitavanje će se obavljati tokom tri dana – 26, 27. i 30. novembra.

Ovlašćena lica JKP „Drugi oktobar“ imaju obavezu da svakog meseca očitaju stanje gasomera kod svih potrošača, zbog čega se korisnici mole da omoguće pristup mernim uređajima, prenosi Vršac online.

Ukoliko tokom navedenih dana nikoga ne bude kod kuće, korisnici su u obavezi da se telefonom jave radi dogovora o naknadnom očitavanju ili da stanje prijave pozivom na broj: 013/440-800

Stanje gasa i vode može se prijaviti i onlajn

Korisnicima je omogućena i elektronska prijava stanja utrošenog gasa i vode putem zvaničnog sajta www.oktobar.co.rs. Opcija se nalazi na početnoj stranici, gde je potrebno uneti tražene podatke.

Onlajn prijava aktivna je od 25. do kraja meseca.

Stanje gasa i vode može se prijaviti i putem mobilne aplikacije OKT2PAY, koja omogućava jednostavan i brz unos očitanih vrednosti, kao i direktan uvid u račune i usluge JKP „Drugi oktobar“ putem mobilnog telefona.

Iz ovog javnog komunalnog preduzeća apeluju na korisnike da blagovremeno dostave stanje svojih brojila i omoguće redovno očitavanje.

(Vršac online)