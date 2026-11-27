Muzika nemačkog stanovništva ostavila je značajan trag u kulturnoj istoriji Vršca, posebno krajem 18. i tokom 19. veka. Deo te muzičke baštine biće predstavljen na koncertu „Prošlost muzike Podunavskih Švaba u Vršcu“, koji će biti održan u Gradskom muzeju u subotu, 28. novembra, sa početkom u 12 časova.

Kako je najavila Tatjana Mrđa, direktorka Muzičke škole „Josif Marinković“, koncert je deo projekta čiji je cilj oživljavanje i dalje istraživanje bogate muzičke istorije grada. Povod za njegovo pokretanje, pored valcera „Lepa Vrščanka“, jeste i legenda o svetoj Ceciliji, zaštitnici muzike i graditeljki orgulja, koju je u svojim zapisima zabeležio vršački književnik i hroničar Dušan Belča.

Prema ovoj legendi, sa doseljavanjem nemačkog stanovništva krajem 18. veka u Vršac je stigla i priča o svetoj Ceciliji, koja, prema predanju, i danas živi u temeljima Vršačke kule.

Poseban značaj za očuvanje ove muzičke baštine ima fototipsko izdanje valcera „Lepa Vrščanka“, koje je u Zavičajnom odeljenju Gradske biblioteke pronašao Tamaš Fodor. Originalni zapis povezan je sa radom Feliksa Milekera, koji je početkom 20. veka osnovao Zavičajno odeljenje i ostavio značajnu dokumentaciju o istoriji Vršca.

Na koncertu će biti izvedene tri solo pesme Fridriha Rengera, koje do sada nisu izvođene u Vršcu, kao i dve solo pesme Stefana Ohabe, kantora u vršačkoj katoličkoj crkvi, koji je zapisivao crkvenu muziku i 1930. godine objavio knjigu značajnu za proučavanje muzičke baštine ovog kraja.

Program će upotpuniti i kompozicija posvećena Vršcu i Vrščanima, objavljena pre više decenija u jednim bečkim novinama, koju je Dušan Belča ustupio organizatorima.

Koncert će biti održan u Gradskom muzeju u Vršcu, prostoru koji je u vreme izgradnje bio predviđen i kao balska dvorana. Tako će se valcer „Lepa Vrščanka“ simbolično vratiti u prostor u kojem se nekada negovala gradska balska tradicija.

Početak programa zakazan je za subotu, 28. novembar, u 12 časova.

(RTV)