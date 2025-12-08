NAPRAVITE SAMI DOMAĆE JABUKOVO SIRĆE: Pravljenje je izuzetno lako i zabavno, a blagodeti su beskrajne

Pravljenje jabukovog sirćeta je izuzetno lako, a možete ga napraviti od ostataka, kao što su kora od jabuke i jezgro, nakon što ste pojeli sveže jabuke ili ih pripremili za neku voćnu poslasticu.

Blagodeti jabukovog sirćeta su beskrajne. Naravno, dobar je preliv za salate i druga jela, ali i odličan prirodni lek. Zbog toga bi svako domaćinstvo trebalo da ima flašu domaćeg jabukovog sirćeta pri ruci. Pravljenje je lako i zabavno, a osiguraće vam najčistije i najsvežije jabukovo sirće.

Saveti za pravljenje jabukovog sirćeta

Koristite organske jabuke, bez pesticida,

Odaberite voće bez ikakvih tragova oštećenja,

Isperite sveže jabuke pod mlazom vode

Ukoliko ipak koristite cele jabuke iz prodavnice i niste sigurni da su organske, pet minuta pre ljuštenja potopite ih u posudi s vodom i jednom kašičicom kupovnog jabukovog sirćeta. Ovaj rastvor služi kao sredstvo za dezinfekciju voća, jer ubija bakterije i uklanja ostatke fungicida i pestidica.

Potreban materijal i sastojci:

Staklena tegla,

Gaza koju ćete staviti na teglu, a možete da koristite i neupotrebljen filter za kafu,

Jezgra i kore od jabuke, filtrirana voda bez hlora i šećer (opciono).

Instrukcije:

Sterilišite teglu u rerni na 60 stepeni 10 minuta i pustite da se malo ohladi.

Napunite jednu četvrtinu tegle čistim korama i jezgrima jabuke.

Dodaje u teglu filtriranu vodu bez hlora, vodeći računa da su ostaci jabuke potpuno prekriveni.

Opcioni korak: Da biste ubrzali proces fermentacije dodajte jednu četvrtinu šoliljice šećera u teglu i promešajte.

Ovako ispunjenu teglu prekrijte sa duplom gazom ili filterom za kafu. Učvrstite je gumicom. Ovo će pomoći da voćne mušice ne uđu u teglu, a omogućiće sadržaju da „diše“.

Stavite teglu van domašaja direktne sunčeve svetlosti, ali na toplo mesto. Teglu je bitno staviti na toplo mesto (u blizini radijatora, šporeta) kako bi se ubrzao proces fermentacije.

Nakon nekoliko dana sadržaj tegle će početi da se zgušnjava. Smesa će da počne da peni i da stvara mehuriće.

Nakon dve nedelje iscedite ostatke jabuke i ulijte tečnost u čistu litarsku teglu i opet je prekrijte gazom, koju ćete pričvrstiti gumicom. Čuvajte je na polici ostave.

Nakon nekoliko nedelja tečnost će izgledati mutno i na površini će da se stvori prevlaka. Nju možete da koristite za pravljenje sledeće serije jabukovog sirćeta.

Šest nedelja od početka, proces fermentacije se zavšava. Na dnu tegle ostaće talog, a sirće će dobiti ukus. Ukoliko miris ili ukus jabukovog sirćeta nisu razvijeni, ostavite ga da još malo odstoji.

Kada se jabukovo sirće u potpunosti razvije zatvorite teglu poklopcem i ostavite u ostavi dok vam ne zatreba.

Kada budete spremni da napravite još jednu teglu jabukovog sirćeta, uklonite prevlaku sa vrha i dodajte je u novu turu ostataka jabuke i vode, i ponovite postupak.

( Farmers Almanac/Agromedia)