Ovo je trik koji tera insekte kao lude, a nećete ugroziti decu i ljubimce

Sa lepšim vremenom dolazi i najezda raznih insekata.

Postoji način kako da ih oterate i više nikad da ih ne vidite.

Iako se možda tako ne čini, ali svakako nam dolazi lepše vrijeme, a insekti poput muva, buba, smrdibuba i mravi već neko vreme pokušavaju da okupiraju naše stambene prostore, uvlačeći se u njih na svaki mogući način. Postoji prirodan način da ih se rešite, a da pritom ne ugrozite decu i ljubimce.

Za uklanjanje buba potrebno vam je sledeće:

– Pola čaše šampona

– Pola čaše biljnog ulja (poželjno je maslinovog)

– Pola čaše sirćeta.

Postupak:

Sve što treba da uradite jeste da ove sastojke pomešate u nekoj boci sa rasprsivačem i dobro promućkajte. Poprskajte na mestima gde često viđate insekte, a sjajna stvar je to što je ova mešavina sasvim sigurna za decu i ljubimce. Počnite već danas, i primetićete da muve, bubašvabe i ostali insekti padaju kao pokošeni.

