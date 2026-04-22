Mi pitamo za Jelku: Nasledno pravo

Da li imam pravo na nužni deo jer je moj otac u testamentu naveo da mi je poklonio auto u toku života i da je time namireno nasleđe?

Moj otac, koji je umro pre godinu dana, testamentom je ostavio stan, koji je celokupna njegova imovina, mom bratu. Pored mog brata, ja sam još jedini naslednik jer nam je majka umrla pre oca. Da li ja imam pravo na nužni deo jer je u testamentu navedeno da je ćerki, to jest meni, poklonio automobil u toku života i da je time namireno nasleđe koje pripada meni, pitala je naša sugrađanka Jelka S.

Odgovor: Kao kćerka, to jest potomak ostavioca, imate pravo na nužni deo prvog naslednog reda. Zakon propisuje da je veličina nužnog dela polovina zakonskog naslednog dela. U vašem slučaju, pošto ste vi i brat jedini zakonski naslednici, nužni nasledni deo je četvrtina zaostavštine, pošto bi vam, da ne postoji testament, pripala polovina zaostavštine. Dužnik vašeg nužnog dela je testamentarni naslednik, to jest vaš brat.

Nužni naslednik ima pravo da traži određenu isplatu novca od svojih dužnika osim ukoliko ostavilac nije drugačije odredio u testamentu, što kod vas nije slučaj. Ali i sud na zahtev nužnog naslednika može da odluči da li nužni naslednik ima pravo da traži određeni realni deo zaostavštine (npr. deo stana). A kada je neko od nužnih naslednika već za života ostavioca dobio poklon, povreda nužnog dela postoji ako je vrednost tog poklona bila manja od visine njegovog nužnog dela. Da bi se to utvrdilo, mora da se obračuna vrednost zaostavštine koja se dobija kada se od aktive ostavioca oduzmu pasive (dugovi). Na obračunsku vrednost zaostavštine se dodaje vrednost svih poklona koji su učinjeni zakonskim naslednicima, kao i vrednost poklona koje je ostavilac učinio licima koja nisu njegovi zakonski naslednici u poslednjoj godini života. U vrednost ovih poklona ne ulazi ono što je ostavilac utrošio na izdržavanje i školovanje zakonskog naslednika, pokloni učinjeni u dobrotvorne svrhe, kao ni manji uobičajeni i prigodni pokloni. Poklonom se smatra svako odricanje od prava, pa i odricanje u korist naslednika, oprost duga i sva besplatna raspolaganja. Pri procenjivanju poklona ceni se vrednost poklonjene stvari u trenutku utvrđivanja vrednosti zaostavštine, ali prema stanju u vreme kada je poklonjena.

Ako se na kraju utvrdi da je povređena vrednost nužnog dela, to jest da je u vašem slučaju vrednost poklonjenog automobila manja od vrednosti vašeg nužnog dela, zahtev za isplatu novčane protivrednosti morate podneti u roku od tri godine od proglašenja testamenta, podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Pritom, zakon nalaže da je za sastavljanje tužbe za povrede nužnog dela neophodan advokat.