Šaka ovog bobičastog voća dnevno i bićete zdravi kao dren

Aronija je tek nedavno stekla popularnost u modernom društvu, a njena lekovitost se trenutno proučava u laboratorijama širom sveta.

Male tamne bobice aronije su pune hranljivih materija i antioksidansa, poput vitamina C i antocijanina, i nude pregršt beneficija za one koji žele poboljšati svoje zdravlje kroz bolju ishranu.

Sveži plodovi aronije imaju najveći antioksidativni kapacitet među svim bobičastim i ostalim voćem istraživanim do sada, merenim po ORAC i TEAC standardima.

U Evropi je aronija privukla pažnju zbog svoje lepote jer su njeni beli cvetovi među najlepšim cvetovima grmolikih biljaka. Ona se naziva i namirnicom budućnosti jer ima izrazito veliku lekovitu moć. Efikasno pročišćava organizam od štetnih materija i teških metala i zato je korisna preventiva protiv mnogih oboljenja.

Kao izuzetan antioksidans, ona sprečava stvaranje slobodnih radikala i napad na zdrave ćelije u telu i krvnoj plazmi, usporavajući time proces starenja organizma i sprečavajući razvoj hroničnih bolesti. Zbog visokog udela antioksidanasa i vitamina C i E, aronija deluje antivirusno, antibakterijski i antiupalno.

Aronija je bogata antioksidantom antocijanom koji jača imunitet. Blagotvorno deluje i na rad želuca. Stimuliše rad štitne žlezde, pa se posebno preporučuje osobama s hipotireozom. Ona takođe sprečava nastanak kardiovaskularnih bolesti. Ovo voće snižava visok pritisak i holesterol i podstiče proizvodnju dobrog holesterola. Aronija stimuliše rad jetre, pomaže kod žučnih kamenaca. Blagotvorno deluje i na probavni sistem – smiruje grčeve i bolove u crevima, smanjuje upalu sluznice creva i zaustavlja proliv. Korisna je i kod upale mokraćnog sistema.

Aronija je riznica biološki aktivnih spojeva. Od vitamina sadrži sve esencijalne nutrijente – C, A, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, a od minerala je bogata cinkom, gvožđem, kalijumom, kalcijumom, manganom, fosforom i jodom.

To su zapravo sitne, male, tamnoplave bobice u grozdovima koje izgledom jako podsećaju na borovnicu. Rastu u obliku grma, visine i do dva metra.

Jestivi i lekoviti deo biljke su bobice oporog ukusa koje se nakon sazrevanja na grmu mogu održati i dva meseca. Sazreva krajem avgusta i u septembru.

Postoje tri vrste aronije:

crna (Aronia melanocarpa)

tamnocrvena (Aronia arbutifolia)

ljubičasta (Aronia prunifolia)

Preporučuje se dnevno konzumiranje do 50 sušenih bobica. Za prevenciju i očuvanje dobrog zdravlja preporučuje se decilitar soka na dantokom dve nedelje po jednom godišnjem dobu.

Iskoristivost zdravih sastojaka bolja je ako je konzumirate nakon jela. Takođe, visok sadržaj pektina i voćnih kiselina može kod nekih osoba s osetljivim želucem izazvati mučninu. Nisu poznate kontraindikacije s lekovima.

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(Pančevac/Stil)