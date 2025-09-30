Magazin

Dnevni horoskop za 30. septembar: Evo šta nam zvezde savetuju vezano za posao, ljubav i zdravlje

09:00

30.09.2025

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ovan

Posao:  I tokom ovog dana vas očekuju brojni izazovi u komunikaciji i nesklad kada su međuljudski odnosi u pitanju, jer ćete možda morati da čekate na one koji kaskaju. Nerviranjem ništa nećete postići.

Ljubav: Napravite više prostora za dogovor, za kompromis,  shvatićete da ste u prethodnom periodu preterivali bez ikakvog razloga.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Bik
Posao:  Ovaj radni dan donosi povećan  obim obaveza Bikovima, i biće  teško da se fokusirate na prioritete i biće problema oko organizacije.

Ljubav: Oni kojima je  dosta  konstantnih prepirki sa  partnerom, moći će da odahnu konačno.

Zdravlje: Moguća glavobolja.

Blizanci
Posao:  ovaj dan Blizancima može doneti dosta napetosti i usporenu realizaciju zacrtanih obaveza, posebno ukoliko je nešto vezano sa inostranstvom, neočekivano mogu da iskrsnu problemi.

Ljubav: Vreme je da se ozbiljnije pozabavite pitanjima koja se tiču budućnosti vašeg ljubavnog života, posebno ukoliko želite da osvojite novu simpatiju.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade.

Rak
Posao:  Možete da očekujete napetost, nesporazume ili nejasnoće u komunikaciji sa saradnicima i u dogovorima, i biće vam potrebno dosta strpljenja da se sa vim ovim adekvatno izborite.

Ljubav: Više vremena provodite zajedno ili okruženi zajedničkim prijateljima, očekuje vas lep dan.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Lav
Posao: Moguće su pogrešne procene kada je u pitanju realizacija nekog posla, projekta u pitanju. Usporite i sagledajte realno situaciju pred sobom.

Ljubav: Može doći  do distanciranja u komunikaciji zbog vaše prezauzetosti poslom i trčanjem na sve strane, pa očekujte kritike zapostavljene strane.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica
Posao:  Device i tokom ovog dana očekuju izvesna usporavanja, odlaganja, koja vam nikako ne idu na ruku posebno kada su rokovi i brojna papirologija u pitanju.

Ljubav: Teško ćete uskladiti vaše želje sa ponuđenim okvirom koji vam nudi druga strana

Zdravlje: Moguće kardiovaskularne tegobe.

Vaga
Posao: Možete se osećati pod pritiskom zbog nekih nezavršenih poslova od ranije, ali razloga za strah nema.

Ljubav: Malo budite kreativniji, vi bar za to imate šlifa, napravite planove za slobodne trenutke i maksimalno opušteno se ponašajte, to je preporuka.

Zdravlje: Pad energije moguć usled poslovne preopterećenosti.

Škorpija
Posao: Očekuju vas brojna usporavanja i komplikacije, a posebno je naglašen kratak fitilj u komunikaciji sa saradnicima, pa budite oprezni i pokušajte da uložite malo više napora da to nekako izbegnete i smanjite tenzije, nije smak sveta.

Ljubav: Slobodne Škorpije posvetite se sebi, svojoj duhovnosti i jačanju samopouzdanja. Moguća su nova poznanstva preko prijatelja, društvenih mreža.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Strelac
Posao: Planovi za nove poslovne projekte su već u završnoj fazi, ali moguće je da nedostaje još par sitnica kojima ćete trebati da se pozabavite kako bi sve skockali kako treba. Zbog toga nemojte žuriti i nesmotreno preskočiti nevidljive, ali ipak bitne detalje, kako biste sve uspešno i bez greške odradili.

Ljubav: Zauzeti, imaćete   potrebu da jasno sagledate u kom smeru ide vaš odnos i ima li prostora za poboljšanje.

Zdravlje: Moguća glavobolja.

Jarac
Posao: Moći ćete da konačno neke situacije i manje probleme uspešno rešite i tako napravite manji ali dovoljan iskorak na poslovnom planu

Ljubav: Ne dozvolite da se ljudi sa lošom energijom lepe za vas, troše vaše resurse i skraćuju vaše vreme za opuštanje.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Vodolija
Posao: Ključni prioriteti moraju da se ispoštuju pa tu budite maksimalno oprezni, ne preskačite redosled obaveza kao što umete kada ste u žurbi.

Ljubav: Slobodne Vodolije  otvoreni ste za ljubav, želje i strasti su tu pa krenite napred.

Zdravlje: Moguće respiratorne tegobe.

Ribe
Posao: Budite vredni, angažujte se maksimalno i koristite prilike koje vam se budu ukazivale, jer će vam biti dosta korisne u budućem periodu.

Ljubav: Na ljubavnom planu, trebalo bi da se potrudite da usaglasite mišljenja sa dragom osobom oko razdvajanja bitnih  od nebitnih stvari i određivanja prioriteta.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

(Astroputnik)

