Danas je Miholjdan: Zašto ne valja obavljati kućne poslove

Pravoslavni vernici 12. oktobra obeležavaju Miholjdan, dan kada se slavi Sveti Kirijak Otšelnik, ali i dan koji je posvećen sećanju na arhanđela Mihaila. Naime, postoji verovanje, iako nije potvrđeno, da su naši stari ovaj dan simbolično smatrali početkom jeseni (29. septembra po starom kalendaru), pa su ga posvetili arhanđelu Mihailu, kao što Sveti Nikola označava početak zime.
Starije varijante imena Mihailo jesu i Mihoilj, Mihoil, Mihoje, Mihoj, pa otud i ime Miholjdan, a kako rana jesen često može da bude lepa i topla, otud i naziv miholjsko leto. Vuk Karadžić u svome Rječniku takođe tumači Miholjdan kao „praznik arhanđela Mihaila„.
Kao i svaki praznik, i ovaj u našem narodu prate brojna verovanja i stari običaji – jedan od njih je da da se danas ne venčava, jer su gosti zauzeti pripremama. Takođe, na Miholjdan ne treba obavljati kućne poslove, čistiti i spremati u zatvorenom prostoru, jer poslovi napolju ukoliko ih ima ne mogu da čekaju zimu i hladno vreme.
Svima koji su rođeni na današnji dan pripisuju se posebni talenti i veruje se da ih čeka sreća u životu.
Takođe, veruje se da se danas treba pomoliti arhangelu Mihailu, a njemu su posvećene brojne molitve, pa možete izabrati onu koja prija vašoj duši i umu. Mi vam donosimo jednu od najpoznatijih, koja se izgovara za spasenje od grehova i spasenje grešnih.
Gospode Bože, veliki Caru Bespočetni, pošalji, Gospode, Arhangela Tvog Mihaila na pomoć slugama Tvojim (imena), izbavi nas od neprijatelja naših, vidivih i nevidivih.
O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, izlij miro blagostinje na rabe Tvoje (imena).
O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, što demone uništavaš, zapreti svim neprijateljima našim koji se bore protiv nas, učini ih kao ovce i uništi ih kao prah pred licem vetra.
O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, šestokrilni Prvi Knjaže i Vojvodo Nebeskih Sila, Heruvima i Serafima, i Svih Svetih!
O Predivni Arhangele Mihailo, čuvaru neizrečenih Tajni Božijih, budi nam Veliki pomoćnik u svemu: u uvredama, u žalostima, u tuzi, u pustinjama i na raspućima, na rekama i na morima tiho pristanište.
O, Veliki Arhangele Mihailo! Pobedi sve protivnike naše Silom Časnog Životvornog Krsta Gospodnjeg, Molitvama Presvete Vladičice Bogorodice i Svetih Apostola, i Svetitelja Nikolaja Čudotvorca, Svetog Proroka Božijeg Ilije, Svetog Andrije jurodivog, Svetih Velikomučenika Nikite i Evstatija, i Svetih Svetitelja, Prepodobnih, Mučenika, i Svih Svetih, i svih Nebeskih Sila. Amin.
O, Veliki Arhangele Mihailo, pomozi nama grešnim slugama Tvojim (imena), izbavi nas od zemljotresa, potopa, ognja, mača, od iznenadne smrti i od svakoga zla, i od svakakvog vraga lažljivog, kojeg bura nanosi i od lukavog izbavi nas, Veliki Mihaile Arhangele Gospodnji, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Sveti Arhistratiže Božji Mihaile sa svim Nebeskim Silama, molite BOGA za nas!