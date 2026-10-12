Danas je Miholjdan: Zašto ne valja obavljati kućne poslove

Pravoslavni vernici 12. oktobra obeležavaju Miholjdan, dan kada se slavi Sveti Kirijak Otšelnik, ali i dan koji je posvećen sećanju na arhanđela Mihaila. Naime, postoji verovanje, iako nije potvrđeno, da su naši stari ovaj dan simbolično smatrali početkom jeseni (29. septembra po starom kalendaru), pa su ga posvetili arhanđelu Mihailu, kao što Sveti Nikola označava početak zime.

Starije varijante imena Mihailo jesu i Mihoilj, Mihoil, Mihoje, Mihoj, pa otud i ime Miholjdan, a kako rana jesen često može da bude lepa i topla, otud i naziv miholjsko leto. Vuk Karadžić u svome Rječniku takođe tumači Miholjdan kao „praznik arhanđela Mihaila„.

Kao i svaki praznik, i ovaj u našem narodu prate brojna verovanja i stari običaji – jedan od njih je da da se danas ne venčava, jer su gosti zauzeti pripremama. Takođe, na Miholjdan ne treba obavljati kućne poslove, čistiti i spremati u zatvorenom prostoru, jer poslovi napolju ukoliko ih ima ne mogu da čekaju zimu i hladno vreme.

Svima koji su rođeni na današnji dan pripisuju se posebni talenti i veruje se da ih čeka sreća u životu.

Takođe, veruje se da se danas treba pomoliti arhangelu Mihailu, a njemu su posvećene brojne molitve, pa možete izabrati onu koja prija vašoj duši i umu. Mi vam donosimo jednu od najpoznatijih, koja se izgovara za spasenje od grehova i spasenje grešnih.