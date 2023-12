NEBOJŠA JEVRIĆ: Otvoreno pismo Hadži Čaršiji Salijeri

U celosti prenosimo otvoreno pismo novinara i publiciste Nebojše Jevrića upućeno Hadži Čaršiji Salijeri koje je danas objavio na svom Fejsbuk profilu.

OTVORENO PISMO HADŽI ČARŠIJI SALIJERI

Ljubav prema majci i otadžbini se ne naplaćuje.

Povraća mi se, zgađen sam i užasnut vašim napadom, punim prezira i mržnje prema Srbima iz Republike Srpske.

Gde god da živi srpska duša, to je, Čaršijo, otadžbina moja.

Vi, koji naplaćujete mržnju prema svom narodu, naravno da to ne možete shvatiti.

Četrdeset pet godina bavim se pisanjem.

To što prećutkujete i sa prezirom gledate na moj književni rad, to vam opraštam.

Svim mojim ličnim neprijateljima opraštam sve ali neprijatelje otačestva satirem.

Davno sam stigao u Beograd.

Beograd obožavam i poznajem ga bolje od većine vas.

Promenio sam trideset stanova, kao podstanar, u svim delovima grada.

I sve te godine pisao.

Niko nije bio srećniji od mene kad sam dobio beogradsku ličnu kartu.

Ko si ti, matora raspuštenice, Hadži Čaršijo, da svoj zmijski otrov sipaš po mojim živim i mrtvim drugovima iz Republike Srpske?

Ljudima koji su ginuli da Zemun ne bi bio NDH.

Svakom čoveku koji je ikad prešo Drinu da bi pomogao braći u Srpskoj, tvoja otrovna pljuvačina prekodrinskih Srba je užas ravan slavljenju Jasenovca.

Otišao sam tamo, u Srpsko Sarajevo, kad je ubijen svat na Baš Čaršiji i ostao dok su po Dejtonskom sporazumu Srbi noseći svoje mrtve sa groblja Vlakovo, natovrani mrtvačkim sanducima, morali da krenu na put bez povratka.