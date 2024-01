VOLITE SEBE Snažna poruka majke DEVOJKE koja je UMRLA u BG posle operacije ŽULUCA U TURSKOJ

Erin Gibson, majka Morgan Ribeiro (20), koja je preminula u bolnici u Beogradu nakon što joj je pozlilo na letu po povratku sa operacije želuca u Turskoj dala je intervju za Telegraf i otrila kako se oseća posle velike tragedije koja ju je zadesila.

– Uradiću sve što je neophpodno. Ovde se ne radi o novcu. Želim da sprečim da se ovako nešto desi još nekoj mladoj osobi koja se odluči da ode na ovako neku operaciju i za to potroši 3.500 funti. Želim da sprečim da ti ljudi do kraja života ostanu invalidi ili da još gore završe kao moja ćerka – rekla je Erin.

Ona je dodala da je telo njene ćerke stiglo u Britaniju, ali i objasnila zašto još ne može da ga preuzme.

– Još ne znam kada ću moći da je sahranim – naglasila je ona.

Otkrila je i da je za ćerkinu operaciju saznala kad je Morgan već bila u putu za Tursku, pošto u poslednje vreme nisu bile u najboljim odnosima.

Inače, Morgan su turski lekari tri dana nakon operacije rekli da je bezbedno da putuje kući. Sa dečkom se ukrcala u avion u Istanbulu, ali nakon što joj je pozlilo tokom leta, došlo je do hitnog sletanja u Beograd, gde su brigu o njoj preuzeli naši lekari. Odmah za njom u srpsku prestonicu je stigla i Erin.

– Došla sam u Srbiju nakon što je mojoj ćerki pozlilo na letu. Sela sam na prvi avion i došla u Beograd. U bolnici sam razgovarala sa hirurgom koji je operisao moju ćerku. Lekar, koji dobro govori engleski jezik mi je objasnio da moju ćerku leče od septičkog šoka. Lekari su rešili da joj otvore stomak kako bi tačno utvrdili o čemu se radi. Našao je infekciju. Hirurg mi je rekao da su morali da joj izvade deset centimetara tankog creva kako bi joj spasili život. Nakon što je sepsa ušla u arterije, moja ćerka je doživela infarkt i preminula je – rekla je Erin.

U četvrtak se povodom Morganine smrti oglasio i hirurg koji ju je operisao.

On je saglasan sa lekarima iz Srbije da je devojka preminula od septičkog šoka i tvrdi da je umrla od plućne embolije koja se stvorila tokom leta. Ovakav stav lekara razbesneo je Erin.

– Lekari u Srbiji su mi objasnili da njeno stanje nema nikakve veze sa letenjem avionom, već da je za pogoršanje njenog stanja kriv hirurg koji ju je prethodno operisao i koji nije primetio da je napravio grešku. Hirurg u Istanbulu je potpisao njenu otpusnu listu i dao je zeleno svetlo da se vrati nazad u Veliku Britaniju, bez da joj je prethodno izmerio temperaturu ili izvadio krv. Imala je temperaturu otkako se probudila iz anestezije. To je znak da nešto nije u redu. Kada mu je rekla da je loše, on joj je rekao da ustane i hoda i da je bol koji oseća normalna stvar. Pod svim tim okolnostima lekar je odlučio da je pusti na let, nakon tri dana, iako je imala jasne znakove infekcije – rekla je Erin u svoju ispovest za Telegraf.

Na pitanje da li planira da tuži bolnicu i lekara koji joj je operisao ćerku, Erin kaže:

– Uradiću sve što je neophodno. Ovde se ne radi o novcu. Želim da sprečim da se ovako nešto desi još nekoj mladoj osobi koja se odluči da ode na ovako neku operaciju i za to potroši 3.500 funti. Želim da sprečim da ti ljudi do kraja života ostanu invalidi ili da još gore završe kao moja ćerka. Moja ćerka je treća osoba ove godine koja je hospitalizovana u Beogradu nakon što je avion morao prinudno da sleti zbog pogoršanja situacije nakon kozmetičke operacije u Turskoj, a tek je bio 13. januar. Mogu samo da zahvalim lekarima u Beogradu i Srbiji, kao i vašim vlastima zbog svega što ste uradili. Pokušali su da spasu život mojoj ćerki – odlučna je Erin.

