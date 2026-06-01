Putopis i duhovnost: Predavanje Milutina Tadića o Svetoj gori 4. juna u Pančevu

Gradska biblioteka Pančevo poziva ljubitelje književnosti i duhovnosti na predavanje autora Milutina Tadića povodom njegove knjige „Sveta gora u društvu čistih zraka sunca“. Susret sa publikom zakazan je za četvrtak, 4. jun, sa početkom u 20 časova u čitaonici Biblioteke.

Ulaz za sve zainteresovane posetioce je slobodan.

Ovo delo predstavlja jedinstveno putopisno i duhovno svedočanstvo o jednom od najvažnijih centara pravoslavlja i monaškog života. Autor kroz lične zapise, duboka promišljanja i susrete vodi čitaoce kroz prostor bogate istorije i tišine. Iz Gradske biblioteke Pančevo ističu da ovakvi programi uspešno povezuju književnost, kulturu i duhovnu misao, otvarajući dijalog o trajnim vrednostima koje prevazilaze svakodnevne teme.

Posebno mesto u Tadićevom opusu zauzima i srodna knjiga „Hilandar i Sveta gora u društvu čistih zraka sunca“, koja je rezultat njegovih dugogodišnjih istraživanja i putovanja. Predstojeće predavanje biće idealna prilika da publika iz prve ruke sazna više o nastanku ovih dela, autorovim iskustvima sa hodočašća, ali i da aktivno učestvuje u razgovoru o mestu čoveka i tradicije u savremenom svetu.

(Pančevac/S.L)